Кристофер Нолан назвал любимый фильм 2024 года

Знаменитый британский кинорежиссер Кристофер Нолан назвал свой любимый фильм 2024 года. Эту ленту он считает "прекрасным аттракционом", также звезда похвалил ее актеров и персонажей.

Любимый фильм Кристофера Нолана за 2024 год

В разговоре с изданием Variety селебрити признался, что в этом году его покорила вторая часть "Гладиатора", и поэтому он дал ей высокую оценку. В то же время далеко не все оценили продолжение известной истории.

"Скотт знает, что мы здесь не для того, чтобы познать римскую культуру. Мы здесь, чтобы увидеть наши собственные темные желания в удобном месте. Он слишком опытный режиссер, чтобы попасть на параллели с нашим временем. Он позволяет миру "Гладиатора 2" говорить самому за себя, еще раз показывая нам, кто мы есть, и просто приглашая насладиться безумным путешествием", - делится своими мыслями о ленте Нолан.

"Почему в Колизее есть акулы? Потому что мы их требуем. А Скотт виртуозно их нам дает. Когда он рассказывает, как игры используются для манипулирования общественным мнением, мы не можем не увидеть тени нашей собственной публичной арены", - добавляет режиссер.

Кристофер Нолан (фото: Кинориум)

Что известно о фильме "Гладиатор 2"

Режиссером ленты выступил Ридли Скотт, и в Украине премьера состоялась в ноябре этого года.

По сюжету прошло уже 16 лет после событий, которые показываются в предыдущей части. Люциус живет с женой на северном побережье Африки, а вторжение римлян во главе с Маркусом приводит к тому, что он становится рабом. Память о славных боях гладиатора Максимуса заставляет его тоже стать гладиатором.

Люциуса сыграл ирландский актер Пол Мескаль, Маркуса - американский актер Педро Паскаль, а Луциллу - датская актриса Конни Нильсен.

"Гладиатор 2" получил рейтинг Restricted (в кино: лица, не достигшие 17-летнего возраста, допускаются на фильм только в сопровождении одного из родителей или законного представителя, - прим. ред.) от Motion Picture Association из-за "чрезмерного кровавого насилия".

Кадры из фильма "Гладиатор 2" (фото: Кинориум) Кадры из фильма "Гладиатор 2" (фото: Кинориум)

В отличие от предыдущих своих работ, Скотт заявлял о том, что "Гладиатор 2" не будет иметь режиссерской версии, поскольку он заслужил право на свой окончательный монтаж и удалил некоторые сцены во время съемок, поэтому ему не нужно было делать это после завершения фильма.

Интересно, что в Австралии было выпущено две версии фильма; оригинальную, нескороченную версию с рейтингом MA15+ (с предупреждением для потребителей о "уязвимых темах и насилии"), и отредактированную версию с рейтингом M ("жестокое обращение с животными, кровь и gore-эффекты, детали травм и насилие"), где брызги крови либо сокращены, либо удалены совсем.

Рейтинг MA15+ решили восстановить для несокращенного домашнего медиа-релиза с обновленным предупреждением для потребителей "жестокое обращение с животными, насилие и кровь и gore-эффекты".