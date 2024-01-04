Крістіна Агілера показала чарівні фото з 9-річною дочкою у стильному образі

Крістіна Агілера показала фото з дочкою

43-річна співачка поділилася кількома знімками в соціальній мережі з дочкою Саммер Рейн, якій нині вже 9 років. Ці фото, здається, були зроблені за лаштунками після одного з її виступів у її резиденції в Лас-Вегасі.

Агілера чергувала слайдами свій допис в Instagram з фотографіями, на яких вона сидить сама в зимовому костюмі поруч із новорічними святковими вогнями та фотографіями в тонах сепії, на яких вона позує з донькою.

На знімках співачка одягла боді кремового кольору та кремові шкіряні штани з довгою білою пуховою курткою в тон до свого образу, а її дочка одягла довгу чорну куртку.

Зіркова мама разом з дочкою позували пліч-о-пліч, а в певний момент Саммер обійняла свою матір за шию та широко посміхнулась, а сама ж Агілера в цей момент закрила очі та задоволено посміхалася.

На іншій фотографії пари, зробленій ближче, видно, як Саммер знову посміхається, коли співачка ніжно поцілувала її.

Останній знімок показав маму й доньку у ліфті, коли співачка обійняла свою маленьку дівчинку і пригорнула її до себе. Саммер з посмішкою трималася за маму.

"Я і моє", - підписала свій допис Крістіна.

Крістіна Агілера показала фото з дочкою (фото: instagram.com/xtina)

Донька співачки була з нею з самого початку і час від часу з'являлась на фотографіях, коли вона була в турі на початку цього року, і відео напередодні її другої резиденції в Лас-Вегасі в Venetian Resort's Voltaire venue.

Нагадаємо, що у середині грудня артистка відсвяткувала свій 43-й день народження, на якому також були присутні її діти.

Крістіна Агілера (фото: instagram.com/xtina)