RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кристина Агилера показала волшебные фото с 9-летней дочерью в стильном образе

Кристина Агилера (фото: instagram.com/xtina)
Автор: Юлия Любченко

Кристина Агилера показала праздничные фотографии со своей 9-летней дочерью в стильном образе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Кристина Агилера показала фото с дочерью

43-летняя певица поделилась несколькими снимками в социальной сети с дочерью Саммер Рейн, которой сейчас уже 9 лет. Эти фотографии, кажется, были сделаны за кулисами после одного из ее выступлений в ее резиденции в Лас-Вегасе.

Агилера дежурила слайдами свое сообщение в Instagram с фотографиями, на которых она сидит сама в зимнем костюме рядом с новогодними праздничными огнями и фотографиями в тонах сепии, на которых она позирует с дочерью.

На снимках певица надела боди кремового цвета и кремовые кожаные брюки с длинной белой пуховой курткой в тон к своему образу, а ее дочь надела длинную черную куртку.

Звездная мама вместе с дочерью позировали бок о бок, а в определенный момент Саммер обняла свою мать за шею и широко улыбнулась, а сама Агилера в этот момент закрыла глаза и довольно улыбалась.

На другой фотографии пары, сделанной поближе, видно, как Саммер снова улыбается, когда певица нежно поцеловала ее.

Последний снимок показал маму и дочь в лифте, когда певица обняла свою маленькую девочку и прижала ее к себе. Саммер с улыбкой держалась за маму.

"Я и мое", - подписала свое сообщение Кристина.

Кристина Агилера показала фото с дочерью (фото: instagram.com/xtina)

Дочь певицы была с ней с самого начала и время от времени появлялась на фотографиях, когда она была в туре в начале этого года, и видео накануне ее второй резиденции в Лас-Вегасе в Venetian Resort's Voltaire venue.

Напомним, что в середине декабря артистка отметила свой 43-й день рождения, на котором также присутствовали ее дети.

Кристина Агилера (фото: instagram.com/xtina)

Читайте РБК-Украина в Google News
співакизвезды шоу-бизнеса