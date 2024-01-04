Кристина Агилера показала волшебные фото с 9-летней дочерью в стильном образе

Кристина Агилера показала фото с дочерью

43-летняя певица поделилась несколькими снимками в социальной сети с дочерью Саммер Рейн, которой сейчас уже 9 лет. Эти фотографии, кажется, были сделаны за кулисами после одного из ее выступлений в ее резиденции в Лас-Вегасе.

Агилера дежурила слайдами свое сообщение в Instagram с фотографиями, на которых она сидит сама в зимнем костюме рядом с новогодними праздничными огнями и фотографиями в тонах сепии, на которых она позирует с дочерью.

На снимках певица надела боди кремового цвета и кремовые кожаные брюки с длинной белой пуховой курткой в тон к своему образу, а ее дочь надела длинную черную куртку.

Звездная мама вместе с дочерью позировали бок о бок, а в определенный момент Саммер обняла свою мать за шею и широко улыбнулась, а сама Агилера в этот момент закрыла глаза и довольно улыбалась.

На другой фотографии пары, сделанной поближе, видно, как Саммер снова улыбается, когда певица нежно поцеловала ее.

Последний снимок показал маму и дочь в лифте, когда певица обняла свою маленькую девочку и прижала ее к себе. Саммер с улыбкой держалась за маму.

"Я и мое", - подписала свое сообщение Кристина.

Кристина Агилера показала фото с дочерью (фото: instagram.com/xtina)

Дочь певицы была с ней с самого начала и время от времени появлялась на фотографиях, когда она была в туре в начале этого года, и видео накануне ее второй резиденции в Лас-Вегасе в Venetian Resort's Voltaire venue.

Напомним, что в середине декабря артистка отметила свой 43-й день рождения, на котором также присутствовали ее дети.

Кристина Агилера (фото: instagram.com/xtina)