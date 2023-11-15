Крістіна Агілера засвітилась в сукнях від українського бренду

Голлівудські зірки досить часто обирають для своїх образів вбрання від українських брендів. Зазвичай це сукні, аксесуари та речі для виступів.

Про те, сукні якого бренду вибрала Крістіна Агілера для презентації новорічної програми, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку співачки.

Крістіна Агілера обрала сукні від українського бренду

Артистка презентувала анонс свого новорічного шоу в Лас-Вегасі у дуже красивих сукнях, виробниками яких є український відомий бренд Lever Couture. Ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Це відео виступів, які відбудуться 30 і 31 грудня. У промо Крістіна продемонструвала декілька образів, два з яких були від Lever Couture.

Обидві сукні блакитного кольору, але вони абсолютно різні. Перша відображає зиму, ніби це щось крижане. Коли дивишся на Агілеру в цій сукні, виникають асоціації зі сніжною королевою.

А ось друга сукня також блакитна, але менш казкова. Проте вона дуже сяюча завдяки блискіткам, якими вона усипана.

Сриншоти

Ці сукні допомогли Крістіні створити справжній новорічний настрій на відео, адже кольори, фасони та сам дизайн випромінюють таку атмосферу, яка перетворюється на зимову казку. А це і є основна мета промо ролику - дати людям новорічний святковий настрій.

Агілера обіцяє своїм прихильникам, що її концерти будуть особливими та більше, ніж традиційні. Вона вийде на новий рівень своєї творчості. Глядачі зможуть насолоджуватися міксом вишуканості, приємної музики й арту.

Варто додати, що цей український бренд також обирають Дженніфер Лопес, Леді Гага, Мілла Йовович, Гайді Клум та інші світові зірки.

Але це не дивно, адже Lever Couture випускають дійсно неймовірні сукні, які вартують уваги та підходять для гала-вечорів, презентацій, церемоній та масштабних концертів.