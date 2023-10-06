У Криму померла мати скандальних українських співачок, яка працювала на Росію

У Криму померла мама скандального дуету сестер-близнючок Anna Maria Лариса Опанасюк. Жінці було 60 років. До травня 2023 року вона займала посаду "уповноваженої з прав людини" на півострові і працювала на владу РФ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Померла мама дуету Anna Maria

За інформацією російських видань, жінки не стало внаслідок хвороби, назва якої не розголошується.

Опанасюк пішла з життя в сімферопольській лікарні імені Семашка.

Лариса Опанасюк (фото: instagram.com/larisaopanasiuk)

Її доньки поки що смерть матері не прокоментували.

До слова, Лариса Опанасюк раніше була "віцепрем'єром" в управлінні, підпорядкованому Росії та очолюваному Сергієм Аксьоновим, на анексованому півострові Крим.

Лариса Опанасюк (фото: instagram.com/larisaopanasiuk)

У 2014 році її було "нагороджено" за події, пов'язані з поверненням Криму до складу Росії.

Батько учасниць дуету Anna Maria також працює на окупаційну владу.

Дочки покійної проживають в Україні й активно підтримують Батьківщину під час повномасштабної війни.

Вони виступають у госпіталях перед військовими, їздять на передову та дають благодійні концерти.

Дует Anna Maria (фото: instagram.com/annamariaduet)

Однак у 2019 році артистки потрапили у скандал.

Інцидент стався під час відбіркових етапів для участі в конкурсі Євробачення.

Тоді Anna Maria не змогли висловити чітку позицію щодо статусу Криму, коротко зазначивши, що це їхня Батьківщина.