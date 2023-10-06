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В Крыму умерла мать скандальных украинских певиц, работавшая на Россию

Пятница 06 октября 2023 10:35
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В Крыму умерла мать скандальных украинских певиц, работавшая на Россию Дуэт Anna Maria (фото: instagram.com/annamariaduet)
Автор: Иванна Пашкевич

В Крыму скончалась мама скандального дуэта сестер-близняшек Anna Maria Лариса Опанасюк. Женщине было 60 лет. До мая 2023 года она занимала должность "уполномоченной по правам человека" на полуострове и работала на власть РФ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Умерла мама дуэта Anna Maria

По информации российских изданий, женщины не стало в результате болезни, название которой не разглашается.

Опанасюк ушла из жизни в симферопольской больнице имени Семашко.

В Крыму умерла мать скандальных украинских певиц, работавшая на Россию

Лариса Опанасюк (фото: instagram.com/larisaopanasiuk)

Ее дочери пока смерть матери не прокомментировали.

К слову, Лариса Опанасюк ранее была "вицепремьером" в управлении, подчиненном России и возглавляемом Сергеем Аксеновым, на аннексированном полуострове Крым.

В Крыму умерла мать скандальных украинских певиц, работавшая на Россию

Лариса Опанасюк (фото: instagram.com/larisaopanasiuk)

В 2014 году она была "награждена" за события, связанные с возвращением Крыма в состав России.

Отец участниц дуэта Anna Maria также работает на оккупационные власти.

Дочери покойной проживают в Украине и активно поддерживают родину во время полномасштабной войны.

Они выступают в госпиталях перед военными, ездят на передовую и дают благотворительные концерты.

В Крыму умерла мать скандальных украинских певиц, работавшая на Россию

Дуэт Anna Maria (фото: instagram.com/annamariaduet)

Однако в 2019 году артистки попали в скандал.

Инцидент произошел во время отборочных этапов для участия в конкурсе Евровидение.

Тогда Anna Maria не смогли высказать четкую позицию по поводу статусу Крыма, коротко отметив, что это их Родина.

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