UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Криму пенсіонерка донесла на дівчину через тату з "Бандерою": деталі курйозної ситуації

У Криму в дівчини помітили тату з "Бандерою" (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованому Криму пенсіонерка донесла у поліцію на дівчину, адже помітила у неї на нозі татуювання лідера українського націоналістичного руху Степани Бандери. Однак, це виявився не він.

Про інцидент повідомили у Telegram-каналі Nexta Live.

Як виявилось, татуювання у дівчини справді було, ось тільки з персонажем серіалу "Гострі картузики" Томасом Шелбі.

Інцидент стався в одному з автобусів, який їхав з Джанкоя до Севастополя. Злякалася "Бандери" бабуся Лідія, яка побачила на нозі своєї сусідки по пасажирському сидінню лідера ОУН.

В результаті неадекватна бабуся влаштувала скандал і написала на дівчину донос у поліцію.

Відомо, що дівчину також сприйняли за "екстремістку" через сукню з вишивкою, в якому пенсіонерка побачила "вишиванку".

"Передбачувана екстремістка виявилася працівницею місцевого моргу, "малоросійська сорочка" - звичайною сукнею, ікона українських націоналістів - ви вже знаєте ким", - йдеться в повідомленні.

Татуювання, на якому пенсіонерка побачила Степана Бандеру (t.me/nexta_live)

Томасом Шелбі з серіалу "Гострі картузики"

Раніше ми повідомляли, що у Криму школярів змушують робити медалі для окупантів.

Також ми писали, якою буде реакція Росії після заходу України в Крим.

Читайте РБК-Україна в Google News
скандалСтепан БандераКрым