У Криму пенсіонерка донесла на дівчину через тату з "Бандерою": деталі курйозної ситуації

Як виявилось, татуювання у дівчини справді було, ось тільки з персонажем серіалу "Гострі картузики" Томасом Шелбі.

Інцидент стався в одному з автобусів, який їхав з Джанкоя до Севастополя. Злякалася "Бандери" бабуся Лідія, яка побачила на нозі своєї сусідки по пасажирському сидінню лідера ОУН.

В результаті неадекватна бабуся влаштувала скандал і написала на дівчину донос у поліцію.

Відомо, що дівчину також сприйняли за "екстремістку" через сукню з вишивкою, в якому пенсіонерка побачила "вишиванку".

"Передбачувана екстремістка виявилася працівницею місцевого моргу, "малоросійська сорочка" - звичайною сукнею, ікона українських націоналістів - ви вже знаєте ким", - йдеться в повідомленні.

Татуювання, на якому пенсіонерка побачила Степана Бандеру (t.me/nexta_live)

Томасом Шелбі з серіалу "Гострі картузики"