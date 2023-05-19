У Криму пенсіонерка донесла на дівчину через тату з "Бандерою": деталі курйозної ситуації

У тимчасово окупованому Криму пенсіонерка донесла у поліцію на дівчину, адже помітила у неї на нозі татуювання лідера українського націоналістичного руху Степани Бандери. Однак, це виявився не він.
Про інцидент повідомили у Telegram-каналі Nexta Live.
Як виявилось, татуювання у дівчини справді було, ось тільки з персонажем серіалу "Гострі картузики" Томасом Шелбі.
Інцидент стався в одному з автобусів, який їхав з Джанкоя до Севастополя. Злякалася "Бандери" бабуся Лідія, яка побачила на нозі своєї сусідки по пасажирському сидінню лідера ОУН.
В результаті неадекватна бабуся влаштувала скандал і написала на дівчину донос у поліцію.
Відомо, що дівчину також сприйняли за "екстремістку" через сукню з вишивкою, в якому пенсіонерка побачила "вишиванку".
"Передбачувана екстремістка виявилася працівницею місцевого моргу, "малоросійська сорочка" - звичайною сукнею, ікона українських націоналістів - ви вже знаєте ким", - йдеться в повідомленні.
Томасом Шелбі з серіалу "Гострі картузики"
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