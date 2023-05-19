RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Крыму пенсионерка донесла на девушку из-за тату с "Бандерой": детали курьезной ситуации

В Крыму у девушки заметили тату с "Бандерой" (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Крыму пенсионерка донесла в полицию на девушку, ведь заметила у нее на ноге татуировку лидера украинского националистического движения Степаны Бандеры. Однако, это оказался не он.

Об инциденте сообщили в Telegram-канале Nexta Live.

Как оказалось, татуировка у девушки действительно была, вот только с персонажем сериала "Острые козырьки" Томасом Шелби.

Инцидент произошел в одном из автобусов, который ехал из Джанкоя в Севастополь. Испугалась "Бандеры" бабушка Лидия, увидевшая на ноге своей соседки по пассажирскому сиденью лидера ОУН.

В результате неадекватная бабушка устроила скандал и написала на девушку донос в полицию.

Известно, что девушку также приняли за "экстремистку" из-за платья с вышивкой, в котором пенсионерка увидела "вышиванку".

"Предполагаемая экстремистка оказалась работницей местного морга, "малороссийская рубашка" - обычным платьем, икона украинских националистов - вы уже знаете кем", - говорится в сообщении.

Татуировка, на которой пенсионерка увидела Степана Бандеру (t.me/nexta_live)

Томасом Шелби из сериала "Острые козырьки"

Ранее мы сообщали, что в Крыму школьников заставляют делать медали для оккупантов.

Также мы писали, какой будет реакция России после захода Украины в Крым.

Читайте РБК-Украина в Google News
скандалСтепан БандераКрим