В Крыму пенсионерка донесла на девушку из-за тату с "Бандерой": детали курьезной ситуации

Как оказалось, татуировка у девушки действительно была, вот только с персонажем сериала "Острые козырьки" Томасом Шелби.

Инцидент произошел в одном из автобусов, который ехал из Джанкоя в Севастополь. Испугалась "Бандеры" бабушка Лидия, увидевшая на ноге своей соседки по пассажирскому сиденью лидера ОУН.

В результате неадекватная бабушка устроила скандал и написала на девушку донос в полицию.

Известно, что девушку также приняли за "экстремистку" из-за платья с вышивкой, в котором пенсионерка увидела "вышиванку".

"Предполагаемая экстремистка оказалась работницей местного морга, "малороссийская рубашка" - обычным платьем, икона украинских националистов - вы уже знаете кем", - говорится в сообщении.

Татуировка, на которой пенсионерка увидела Степана Бандеру (t.me/nexta_live)

Томасом Шелби из сериала "Острые козырьки"