Якою буде реакція Росії після заходу України в Крим: оцінка Буданова

Реакція військово-політичного керівництва Росії на захід України в Крим може бути болісної, але терпимою. Російська пропаганда може це показати як вимушений крок.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

Він зазначив, що думки керівництва Росії та простих росіян щодо втрати Криму будуть відрізнятися. Проте російська пропаганда спробує виправдати поразку, як це було зі звільненням Херсону.

"Болісно це визнавати, але треба сказати: їхня пропагандистська машина під час втрати Херсона максимально ефективно себе показала. Вони показали втрату Херсона - а це був найбільший здобуток так званої "спеціальної воєнної операції" - просто як буденну справу. Причому вивернули це так, що це в принципі ще й гарна річ була для них", - сказав Буданов.

За його словами, російські пропагандисти вже визначалися, як будуть показувати втрату Криму, а українська розвідка поінформована про плани ворога.

"Тобто вони вже все напрацювали. Моделі по тому, як висвічувати новини під час подій у Криму - всі вони вже є, вони нам чудово відомі. Повірте, вони спрацюють на їх суспільство", - наголосив розвідник.

Крім того, Буданов відкидає можливість ядерного удару по території України після звільнення Криму.

" Не буде … Крим - це частина території України, без повернення Криму ситуація (війна Росії з Україною, - ред.) не завершиться. Ніхто її не завершить, як би не хотів", - додав керівник військової розвідки.

Нагадаємо, Кирило Буданов спрогнозував, що Україна підходить до вирішальної битви, проте її деталі є таємницею.

Крім того, керівник ГУР Міноборони зазначає, що росіяни перейшли в позиційну оборону і намагаються наступати лише у Бахмуті, Мар'їнці та Авдіївці.

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