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У Криму пенсіонерка донесла на дівчину через тату з "Бандерою": деталі курйозної ситуації

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Крим, П'ятниця 19 травня 2023 15:20
У Криму пенсіонерка донесла на дівчину через тату з "Бандерою": деталі курйозної ситуації У Криму в дівчини помітили тату з "Бандерою" (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованому Криму пенсіонерка донесла у поліцію на дівчину, адже помітила у неї на нозі татуювання лідера українського націоналістичного руху Степани Бандери. Однак, це виявився не він.

Про інцидент повідомили у Telegram-каналі Nexta Live.

Як виявилось, татуювання у дівчини справді було, ось тільки з персонажем серіалу "Гострі картузики" Томасом Шелбі.

Інцидент стався в одному з автобусів, який їхав з Джанкоя до Севастополя. Злякалася "Бандери" бабуся Лідія, яка побачила на нозі своєї сусідки по пасажирському сидінню лідера ОУН.

В результаті неадекватна бабуся влаштувала скандал і написала на дівчину донос у поліцію.

Відомо, що дівчину також сприйняли за "екстремістку" через сукню з вишивкою, в якому пенсіонерка побачила "вишиванку".

"Передбачувана екстремістка виявилася працівницею місцевого моргу, "малоросійська сорочка" - звичайною сукнею, ікона українських націоналістів - ви вже знаєте ким", - йдеться в повідомленні.

У Криму пенсіонерка донесла на дівчину через тату з &quot;Бандерою&quot;: деталі курйозної ситуаціїТатуювання, на якому пенсіонерка побачила Степана Бандеру (t.me/nexta_live)

У Криму пенсіонерка донесла на дівчину через тату з &quot;Бандерою&quot;: деталі курйозної ситуації

Томасом Шелбі з серіалу "Гострі картузики"

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