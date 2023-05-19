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В Крыму пенсионерка донесла на девушку из-за тату с "Бандерой": детали курьезной ситуации

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Крым, Пятница 19 мая 2023 15:20
В Крыму пенсионерка донесла на девушку из-за тату с "Бандерой": детали курьезной ситуации В Крыму у девушки заметили тату с "Бандерой" (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Крыму пенсионерка донесла в полицию на девушку, ведь заметила у нее на ноге татуировку лидера украинского националистического движения Степаны Бандеры. Однако, это оказался не он.

Об инциденте сообщили в Telegram-канале Nexta Live.

Как оказалось, татуировка у девушки действительно была, вот только с персонажем сериала "Острые козырьки" Томасом Шелби.

Инцидент произошел в одном из автобусов, который ехал из Джанкоя в Севастополь. Испугалась "Бандеры" бабушка Лидия, увидевшая на ноге своей соседки по пассажирскому сиденью лидера ОУН.

В результате неадекватная бабушка устроила скандал и написала на девушку донос в полицию.

Известно, что девушку также приняли за "экстремистку" из-за платья с вышивкой, в котором пенсионерка увидела "вышиванку".

"Предполагаемая экстремистка оказалась работницей местного морга, "малороссийская рубашка" - обычным платьем, икона украинских националистов - вы уже знаете кем", - говорится в сообщении.

В Крыму пенсионерка донесла на девушку из-за тату с &quot;Бандерой&quot;: детали курьезной ситуацииТатуировка, на которой пенсионерка увидела Степана Бандеру (t.me/nexta_live)

В Крыму пенсионерка донесла на девушку из-за тату с &quot;Бандерой&quot;: детали курьезной ситуации

Томасом Шелби из сериала "Острые козырьки"

Ранее мы сообщали, что в Крыму школьников заставляют делать медали для оккупантов.

Также мы писали, какой будет реакция России после захода Украины в Крым.

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