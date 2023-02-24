UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Криму дівчину затримали за намальований герб України: її змусили вибачатись

Дівчина намалювала герб України у Криму (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В окупованому Криму дівчина намалювала герб України на дитячому майданчику. За це її змусили вибачитись на камеру.

На дівчинку поскаржився проросійський блогер Олександр Таліпов у Telegram.

Як знайшли дівчину

Пропагандист написав, що на майданчиках на вулиці Біла Куна у Сімферополі стали з'являтися "мітки та знаки" з українською символікою.

Також він опублікував відео з камер відеоспостереження. На ньому видно, як дівчина гойдається на гойдалці.

Після хвилі обурення у соцмережі, окупанти знайшли дівчину - нею виявилась Вероніка Носонова.

Дівчину змусили вибачитися

На каналі пропагандиста також з'явилось відео "публічних вибачень" Носонової. На камеру її змусили сказати, що вона зобов'язується зафарбувати намальоване і нібито підтримує Путіна та війну.

Однак видно, що дівчину налякали, вона сильно нервувала та стискала руки.

Раніше ми повідомляли, що в Криму партизани "залякують" окупантів українською символікою.

Також у Криму окупанти цілодобово спалюють трупи, щоб приховати великі втрати.

Читайте РБК-Україна в Google News
герб УкраїниКрым