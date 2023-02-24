В Крыму девушку задержали за нарисованный герб Украины: ее заставили извиняться

Как нашли девушку

Пропагандист написал, что на площадках по улице Белая Куна в Симферополе стали появляться "метки и знаки" с украинской символикой.

Также он опубликовал видео с камер видеонаблюдения. На нем видно, как девушка качается на качелях.

После волны возмущения в соцсети, оккупанты нашли девушку - ею оказалась Вероника Носонова.

Девушку заставили извиниться

На канале пропагандиста также появилось видео "публичных извинений" Носоновой. На камеру ее заставили сказать, что она обязуется закрасить нарисованное и якобы поддерживающее Путина и войну.

Однако видно, что девушку напугали, она сильно нервничала и сжимала руки.