В Крыму девушку задержали за нарисованный герб Украины: ее заставили извиняться

В оккупированном Крыму девушка нарисовала герб Украины на детской площадке. За это ее заставили извиниться на камеру.
На девочку пожаловался пророссийский блоггер Александр Талипов в Telegram.
Пропагандист написал, что на площадках по улице Белая Куна в Симферополе стали появляться "метки и знаки" с украинской символикой.
Также он опубликовал видео с камер видеонаблюдения. На нем видно, как девушка качается на качелях.
После волны возмущения в соцсети, оккупанты нашли девушку - ею оказалась Вероника Носонова.
На канале пропагандиста также появилось видео "публичных извинений" Носоновой. На камеру ее заставили сказать, что она обязуется закрасить нарисованное и якобы поддерживающее Путина и войну.
Однако видно, что девушку напугали, она сильно нервничала и сжимала руки.
Ранее мы сообщали, что в Крыму партизаны "запугивают" оккупантов украинской символикой.
Также в Крыму оккупанты круглосуточно сжигают трупы, чтобы скрыть большие потери.