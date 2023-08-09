У Криму аніматори енергійно танцювали під хіт Сердючки "Ще не вмерла Україна" (відео)

Інцидент стався у вівторок, 8 серпня. На відео можна побачити, що аніматори танцюють та підспівують слова пісні "Ще не вмерла Україна".

Вже ввечері на каналі з'явилося відеозвернення аніматорів. Їх змусили вибачитися перед росіянами. До того ж видно, що дівчата налякані.

"Ми підтримуємо нашого президента Володимира Володимировича і всіх бійців, які зараз перебувають на війні", - сказали вони.

Дівчат також змусили заспівати такі рядки: "Володимир Путін - молодець. Політик, лідер і борець!".