В Крыму аниматоры энергично танцевали под хит Сердючки "Ще не вмерла Україна" (видео)

Инцидент произошел во вторник, 8 августа. На видео можно увидеть, что аниматоры танцуют и подпевают слова песни "Ще не вмерла Україна".

Уже вечером на канале появилось видеообращение аниматоров. Их заставили принести извинения россиянам. К тому же видно, что девушки напуганы.

"Мы поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича и всех находящихся на войне бойцов", - сказали они.

Девушек также заставили спеть такие строчки: "Владимир Путин - молодец. Политик, лидер и борец!".