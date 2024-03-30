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Курячі крильця в медовому соусі: неймовірно смачний рецепт (відео)

Субота 30 березня 2024 07:00
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Курячі крильця в медовому соусі: неймовірно смачний рецепт (відео) Хрумкі курячі крильця в медовому соусі (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Курячі крильця можна варити, запікати та смажити на пательні - це, так би мовити, універсальний продукт для смачної вечері або обіду. А урізноманітнити страву можна за допомогою маринадів чи соусів.

Про те, як приготувати хрусткі крильця в медовому соусі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з рецептами "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що знадобиться для крилець

  • Курячі крильця - 3 кг
  • Мед - 2 ст. л.
  • Сушений часник - 1 ч. л.
  • Горіхи волоські - 2 ст. л.
  • Соєвий соус - 6 ст. л.
  • Паприка копчена - 2 ч. л.
  • Перець чорний мелений - 0,5 ч. л.
  • Сіль - 3 ч. л.
  • Олія - 5-7 ст. л.
  • Зелень - до смаку

Як готувати крильця в медовому соусі

Для початку крильця необхідно ретельно вимити, та розрізати на три частини, по суглобах. Найтоншу частину - кінчик - викиньте, вона майже не містить м’яса та швидко починає горіти під час запікання, тому не знадобиться у приготуванні.

Однак, якщо хрусткі та карамелізовані крильця вам до вподоби - можете використати й цю частину.

Курячі крильця в медовому соусі: неймовірно смачний рецепт (відео)

Розріжте крильця на три частини по суглобах (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Складіть розрізані крильця до великої та глибокої миски та приготуйте маринад. Для цього подрібніть та всипте до м'яса волоські горіхи.

Курячі крильця в медовому соусі: неймовірно смачний рецепт (відео)

Крильця з волоськими горіхами (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Додайте до крилець часник, перець, сіль та паприку і ретельно перемішайте, щоб приправа рівномірно розподілилася по м'ясу.

Нагрійте мед, аби він був більш рідким, та влийте його разом з соєвим соусом до крилець. Залиште маринуватися на 1 годину.

Курячі крильця в медовому соусі: неймовірно смачний рецепт (відео)

Полийте м'ясо медом і соєвим соусом (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Для випікання застеліть деко пергаментом та змастіть папір олією. Не використовуйте фольгу - її неможливо буде відліпити від м'яса. Викладіть крильця на деко на невеликій відстані один від одного.

Курячі крильця в медовому соусі: неймовірно смачний рецепт (відео)

Викладіть крильця на деко (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте м'ясо 40 хвилин. Дістаньте крильця з духовки, зачекайте, поки вони трохи охолонуть, прикрасьте зеленню - і вечеря готова!

Раніше ми розповідали, як приготувати смачну запіканку з локшини та сиру.

Також читайте, як готувати тефтелі з булгуру в томатному соусі.

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