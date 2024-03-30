ua en ru
Сб, 30 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Куриные крылышки в медовом соусе: невероятно вкусный рецепт (видео)

Суббота 30 марта 2024 07:00
UA EN RU
Куриные крылышки в медовом соусе: невероятно вкусный рецепт (видео) Хрустящие куриные крылышки в медовом соусе (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Куриные крылышки можно варить, запекать и жарить на сковороде - это, так сказать, универсальный продукт для вкусного ужина или обеда. А разнообразить блюдо можно с помощью маринадов или соусов.

О том, как приготовить хрустящие крылышки в медовом соусе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Что понадобится для крылышек

  • Куриные крылышки - 3 кг
  • Мед - 2 ст. л.
  • Сушеный чеснок - 1 ч. л.
  • Орехи грецкие - 2 ст. л.
  • Соевый соус - 6 ст. л.
  • Паприка копченая - 2 ч. л.
  • Перец черный молотый - 0,5 ч. л.
  • Соль - 3 ч. л.
  • Растительное масло - 5-7 ст. л.
  • Зелень - по вкусу

Как готовить крылышки в медовом соусе

Для начала крылышки необходимо тщательно вымыть и разрезать на три части по суставам. Тончайшую часть - кончик - выбросьте, она почти не содержит мяса и быстро начинает гореть во время запекания, поэтому не понадобится в приготовлении.

Однако, если хрустящие и карамелизированные крылышки вам по душе - можете использовать и эту часть.

Куриные крылышки в медовом соусе: невероятно вкусный рецепт (видео)

Разрежьте крылышки на три части по суставам (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Сложите разрезанные крылышки в большую и глубокую миску и приготовьте маринад. Для этого измельчите и всыпьте в мясо грецкие орехи.

Куриные крылышки в медовом соусе: невероятно вкусный рецепт (видео)

Крылышки с грецкими орехами (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Добавьте к крылышкам чеснок, перец, соль и паприку и тщательно перемешайте, чтобы приправа равномерно распределилась по мясу.

Нагрейте мед, чтобы он был более жидким, и влейте его вместе с соевым соусом в крылышки. Оставьте мариноваться на 1 час.

Куриные крылышки в медовом соусе: невероятно вкусный рецепт (видео)

Полейте мясо медом и соевым соусом (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Для выпечки застелите противень пергаментом и смажьте бумагу растительным маслом. Не используйте фольгу - ее невозможно будет отлепить от мяса. Выложите крылышки на противень на небольшом расстоянии друг от друга.

Куриные крылышки в медовом соусе: невероятно вкусный рецепт (видео)

Выложите крылышки на противень (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте мясо 40 минут. Достаньте крылышки из духовки, подождите, пока они немного остынут, украсьте зеленью - и ужин готов!

Раньше мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку из лапши и сыра.

Также читайте, как готовить тефтели из булгура в томатном соусе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты Советы
NEWS
Дешевые и опасные. Что это за бомбы УМПБ, которыми Россия ударила по Харькову
Дешевые и опасные. Что это за бомбы УМПБ, которыми Россия ударила по Харькову