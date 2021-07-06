Крики и алкоголь: в Киеве девушки шумно отпраздновали выпускной на кладбище (видео)

В Киеве на городском кладбище группа девушек устроила вечеринку. В сети утверждают, что так девушки отпраздновали завершение учебного года.

Видео появилось на странице ОО Автопатруль Майдан в Facebook.

Так, одна из нарушительниц похвасталась празднованием на своей странице в Instagram. Однако, после огласки аккаунт она удалила.

На видео можно увидеть, что алкоголь девушки распивали за столиком у могилы. При этом они включили русскую музыку и разложили блюда со спиртным.

В перерывах между тиканьем рюмками несовершеннолетние громко пели.

"Короче, мы бух * * мо", - сказала девушка, снимавшая подруг на камеру.