Крики и алкоголь: в Киеве девушки шумно отпраздновали выпускной на кладбище (видео)
В Киеве на городском кладбище группа девушек устроила вечеринку. В сети утверждают, что так девушки отпраздновали завершение учебного года.
Видео появилось на странице ОО Автопатруль Майдан в Facebook.
Так, одна из нарушительниц похвасталась празднованием на своей странице в Instagram. Однако, после огласки аккаунт она удалила.
На видео можно увидеть, что алкоголь девушки распивали за столиком у могилы. При этом они включили русскую музыку и разложили блюда со спиртным.
В перерывах между тиканьем рюмками несовершеннолетние громко пели.
"Короче, мы бух * * мо", - сказала девушка, снимавшая подруг на камеру.
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