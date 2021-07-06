В Одесском горсовете чиновник не смог произнести слово на украинском языке: просто завис

В Одессе на заседании Горсовета чиновник Борис Панов опозорился тем, что не смог ответить на украинском языке.

"Депутаты Одесского горсовета пытаются разговаривать на украинском языке. Начальник управления капитального строительства Борис Панов - особенно ценный кадр - забыл слово на украинском и просто завис", - написали под видео.

Единственная фраза, которую городской избранник смог сказать в этот момент: "Как это?" – на этом его неудачное выступление закончилось.

В Одесском горсовете чиновники пытаются говорить на украинском языке

Для справки

Борис Панов в Одессе возглавляет управление капитального строительства Одесского горсовета.