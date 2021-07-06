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В Одесском горсовете чиновник не смог произнести слово на украинском языке: просто завис

Новина українською →
Одесса, Вторник 06 июля 2021 11:39
В Одесском горсовете чиновник не смог произнести слово на украинском языке: просто завис В Одессе Борис Панов не смог ответить на украинском языке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе на заседании Горсовета чиновник Борис Панов опозорился тем, что не смог ответить на украинском языке.

Об этом сообщает Telegram-канал "Инсайдер".

"Депутаты Одесского горсовета пытаются разговаривать на украинском языке. Начальник управления капитального строительства Борис Панов - особенно ценный кадр - забыл слово на украинском и просто завис", - написали под видео.

Единственная фраза, которую городской избранник смог сказать в этот момент: "Как это?" – на этом его неудачное выступление закончилось.

В Одесском горсовете чиновники пытаются говорить на украинском языке

Для справки

Борис Панов в Одессе возглавляет управление капитального строительства Одесского горсовета.

Как мы ранее писали, студентка из Харькова Маргарита Мальцева после скандала с нецензурным высказыванием по поводу украинского языка, угодила в больницу. Якобы у нее произошел нервный срыв на фоне стресса.

Напомним, ранее мы писали о том, что "журналистка" грубо высказалась об украинском языке и разозлила сеть.

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