В Одесском горсовете чиновник не смог произнести слово на украинском языке: просто завис
В Одессе на заседании Горсовета чиновник Борис Панов опозорился тем, что не смог ответить на украинском языке.
Об этом сообщает Telegram-канал "Инсайдер".
"Депутаты Одесского горсовета пытаются разговаривать на украинском языке. Начальник управления капитального строительства Борис Панов - особенно ценный кадр - забыл слово на украинском и просто завис", - написали под видео.
Единственная фраза, которую городской избранник смог сказать в этот момент: "Как это?" – на этом его неудачное выступление закончилось.
В Одесском горсовете чиновники пытаются говорить на украинском языке
Для справки
Борис Панов в Одессе возглавляет управление капитального строительства Одесского горсовета.
Как мы ранее писали, студентка из Харькова Маргарита Мальцева после скандала с нецензурным высказыванием по поводу украинского языка, угодила в больницу. Якобы у нее произошел нервный срыв на фоне стресса.
Напомним, ранее мы писали о том, что "журналистка" грубо высказалась об украинском языке и разозлила сеть.