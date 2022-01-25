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Клопотенко вляпался в новый скандал, приготовив сердце "краснокнижного" животного

Новина українською →
Вторник 25 января 2022 09:57
Клопотенко вляпался в новый скандал, приготовив сердце "краснокнижного" животного Клопотенко очутился в центре нового скандала (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Евгений Клопотенко очутился в центре нового скандала. В одном из интервью он рассказал, что готовит в своем ресторане сердце лося. Отметим, что это животное занесено в Красную книгу.

Высказывания о блюдах из редких животных прозвучали в программе "Зе интервьюер", где ведущим является Анатолий Анатолич.

Интервью с Клопотенко

Передача с Клопотенко вышла еще в ноябре 2021 года, но на высказывания повара обратили внимание только сейчас.

На странице в Instagram UA_Animals появился гневный пост.

"В интервью одному из ютуб-проектов шеф-повар Евгений Клопотенко кичится блюдами из диких и редких видов животных. Весь перечень звучит просто ужасно, а в случае блюда из сердца лося говорит о нарушении закона", - сказано в сообщении.

Напомним, лось в Украине находится на грани исчезновения и это животное внесено в Красную книгу, поэтому его убийство является нарушением закона.

По факту видео UAnimals направили запрос в Госпродслужбу и ГосЭкоинспекцию с просьбой выяснить, откуда у героя видео появился труп лося и, не нарушает ли это закон. Также зоозащитники готовят заявление в полицию.

Также на видео кулинар демонстрирует ведущему мясо бобра, которое находится в контейнере.

На видео этот момент начинается с 32 минуты.

Что думают украинцы по этому поводу

Реакция украинцев по этому поводу не заставила себя ждать, они засыпали гневными комментариями Клопотенко под его новым постом, где он дает рецепт торта Наполеон.

  • Cмачний червонокнижний лось був? Дно.
  • Не забудьте мясо лося добавить, а то ж больше нечего кушать…
  • Готовить блюда из редких животных? Серьезно? Неожидала...следила за вами с мастер-шефа, но эпатировать таким способом тупо и низко...
  • Як шкода що для своїх страв ви використовуєте рідкісних тварин.

Клопотенко вляпался в новый скандал, приготовив сердце &quot;краснокнижного&quot; животного

Скриншот (instagram.com/klopotenko)

Отметим, что пока что сам Клопотенко не давал никаких комментариев по поводу скандала с блюдами из редких животных.

Как мы ранее писали, украинцы жалуются на новое меню от Клопотенко в садах и школах.

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Евгений Клопотенко
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