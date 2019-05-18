Крик души: в Киеве появился фантастический мурал

В Киеве появился фантастический мурал (фото: pixabay.com)

В Киеве появился новый мурал

В Киеве на столичной днепровской набережной появился фантастический мурал. Теперь на стене красуется яркий настенный рисунок, на котором изображен сказочный дракон. По легендам, это именно тот дракон, который якобы вышел из глубин Днепра, и маленькая девочка. Фото мурала публикует ExpressKiev.

"На набережной Днепра в Киеве появился мурал, на котором изображено сказочное существо, жившее на дне реки, и девочка. Вместе они призывают спасти реку. Так объяснил свою работу автор мурала, столичный художник Виталий Гидеван", - говорится в сообщении.

В Киеве появился фантастический мурал (фото: facebook.com/ExpressKiev.ukr)

Художник на своей странице в Facebook также прокомментировал рисунок:

"Все мы воспитаны на сказках и легендах. В одной из таких историй описано древнее существо, которое живет на дне реки уже более 2000 лет. Ранее оно не было никем пойманно. Но вот пришло время, когда у дракона осталась только одна надежда на спасение - подрастающее поколение. Объединившись с ребенком, он просит о помощи, спасти главную водную артерию страны. Песок с ее дна исчерпывают, а воды загрязняют. Но вместе мы сможем все исправить, ведь в этом мире жить нашим детям и потомкам, так давайте оставим им чистую планету..!" – написал Гидеван.

Напомним, что ранее в Киеве назвали лучшие пляжи для отдыха.

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