В Киеве назвали лучшие пляжи для отдыха

Иллюстрационное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Официально пляжный сезон в столице стартует, когда вода в водоемах повысится до +17 градусов

В Киеве определены лучшие пляжи для купания и перечень водных объектов, где возможен отдых без купания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, для организации летнего отдыха киевлян и гостей столицы распоряжением КГГА № 830 определены лучшие пляжи для купания и перечень водных объектов, для купания не рекомендованы.

Таким образом, специалисты рекомендуют пляжи:

Чорторий (речка Днепр, возле парка "Муромец"),

Вербный (озеро Вербное, улица Приозерная),

Пуща-Водица (пруд Горащиха, на реке Котурка, в Пуще-Водице (8-я линия)),

Венеция (пролив Венецианская, остров Долобецкий), Детский (пролив Венецианская, остров Венецианский),

Золотой (река Днепр, остров Венецианский),

Молодежный (река Десенка, остров Долобецкий),

Передмостна Слободка (река Днепр, остров Венецианский),

Радуга (озеро Радуга, улица Радужная),

Тельбин (озеро Тельбин, проспект Павла Тычины),

Центральный (река Днепр, остров Труханов),

Радуга (Русановский пролив, улица Никольско-Слободская),

Галерный (залив Галерный, улица Набережно-Корчеватская),

Троещина (залив реки Десенка, ур. Ивняки, улица Оноре де Бальзака).

Также возможен отдых без купания на пляжах:

Белая (озеро Белое, проспект Героев Сталинграда),

Верхняя (залив Собачье Устье, улица Приречная);

Наталка (залив Наталка, улица Приречная);

Редьчина (озеро Редьчине, улица Богатырская),

Городская (стал Городской в ​​Пуще-Водице (4-я линия)),

Березняки (река Днепр, Днепровская набережная),

Довбычка (река Десенка, остров Труханов),

Лесная (озеро Лесное (ДВРЗ)),

Русановская коса (Русановский пролив, Русановская набережная),

Русановский канал (Русановский канал, улица Энтузиастов),

Алмазная (озеро Алмазное, улица Пуховская),

Осокорки (река Днепр, улица Малоземельная),

Солнечная (улица Ревуцкого),

Совская балка (улица Петра Радченко),

Святошино (пруд № 14 на реке Нива, улица Верховинная),

Голубя (проспект Георгия Гонгадзе),

Синеозерная (проспект Правды),

Горбачиха (Русановский пролив, ур. Горбачиха).

"Городские службы настойчиво просят киевлян и гостей столицы купаться только на тех пляжах, которые приспособлены к этому (пляжи из списка выше). Другие территории являются стихийными, по разным причинам не могут использоваться как пляжи или зоны отдыха", - говорится в сообщении.

Отметим, официально пляжный сезон в столице стартует, когда вода в водоемах повысится до +17 градусов и работники киевского лабораторного центра смогут взять анализы воды.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 15 мая в рамках ремонтных работ начинаются подготовительные работы по ремонту дорожного покрытия на улице Светлой на участке от улицы Автопарковой до улицы Евгения Харченко. Во время выполнения работ будет частично ограничено движение транспорта.

Кроме того, с 08:00 до 18:00 16 мая в связи с фрезерованием старого покрытия на улице Натальи Ужвий будет частично ограничено движение транспорта.