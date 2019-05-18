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Крик душі: у Києві з'явився фантастичний мурал

STYLERЖиття    18.05.2019 - 16:35
Крик душі: у Києві з'явився фантастичний мурал
У Києві з'явився фантастичний мурал (фото: pixabay.com)

У Києві з'явився новий мурал

У Києві на столичній дніпровській набережній з'явився фантастичний мурал. Тепер на стіні красується яскравий настінний малюнок, на якому зображений казковий дракон. За легендами, це саме той дракон, який нібито вийшов з глибин Дніпра, і маленька дівчинка. Фото мурала публікує ExpressKiev.

"На набережній Дніпра у Києві з'явився мурал, на якому зображено казкова істота, яка жила на дні річки, і дівчинка. Разом вони закликають врятувати річку. Так пояснив свою роботу автор мурала, столичний художник Віталій Гідеван", - йдеться в повідомленні.

Крик душі: у Києві з'явився фантастичний мурал

У Києві з'явився фантастичний мурал (фото: facebook.com/ExpressKiev.ukr)

Художник на своїй сторінці в Facebook також прокоментував малюнок:

"Всі ми виховані на казках і легендах. В одній з таких історій описана древня істота, яка живе на дні річки вже більше 2000 років. Раніше вона не була ніким піймана. Але ось настав час, коли в дракона залишилася лише одна надія на порятунок - підростаюче покоління. Об'єднавшись з дитиною, він просить про допомогу, врятувати головну водну артерію країни. Пісок з її дна вичерпують, а води забруднюють. Але разом ми зможемо все виправити, адже в цьому світі жити нашим дітям і нащадкам, так давайте залишимо їм чисту планету..!" – написав Гідеван.

Нагадаємо, що раніше у Києві назвали кращі пляжі для відпочинку.

Також ми писали, що у Києві знищують унікальну пам'ятку історії.

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