Не "крихітна" небезпека: укус цих комах може призвести до серйозної алергії

Чому виникає алергія після укусу комах

Алергія або ж шкірна реакція виникає в результаті імунної відповіді організму на дію отрути комах, що призводить до широкого спектра індивідуальних реакцій.

Яка буває алергія на укуси комах

Алергічні реакції на укуси комах поділяють на місцеві (алергія проявляється на місці укусу) та системні (реакція всього організму).

До місцевої алергії належить така реакція організму:

почервоніння;

набряк;

свербіж.

Загалом, місцева алергія без ускладнень, хоча іноді досить неприємна, не несе загрози для життя.

А от системна алергія може призвести до летального випадку - наприклад, при набряку Квінке.

Системна алергічна реакція може проявлятися таким чином:

кропив’янка;

чхання або нежить;

запаморочення або головний біль;

алергічний риніт;

хрипота;

озноб або підвищення температури;

бронхоспазм;

набряк Квінке;

анафілактичний шок.

Алергічна реакція, яка проявляється набряком Квінке характеризується набряками шиї та обличчя, іноді виникає набряк дихальних шляхів, набряки кінцівок чи статевих органів.

Анафілактичний шок, найнебезпечніший прояв алергії, може виникнути через декілька секунд після укусу та має такі ознаки як нудота, блювота, задуха, падіння артеріального тиску, втрата свідомості, судоми.

Крім цього, через укуси деяких комах, зокрема, кліщів, можуть передаватися деякі захворювання, наприклад, бореліоз, енцефаліт та хвороба Лайма.

Іноді ж на місці укусу може розвивається шкірна інфекція, утворюється гній або абсцес.

Які комахи викликають алергію

Алергічну реакцію можуть викликати більшість комах - щоправда, наслідки будуть відрізнятися. До комах, які найчастіше викликають алергію, належать:

мошки;

комарі;

ґедзі;

бджоли;

оси;

джмелі;

кліщі;

блохи;

клопи;

павуки.

Зазвичай, важка системна алергічна реакція виникає від укусів джмелів, бджіл та ос - однак, укуси ґедзів теж можуть призводити до системної, хоча й легшої, реакції.

До системних реакцій також можуть призводити укуси деяких видів павуків.

Що робити при алергії після укусу комах

Насамперед при місцевій реакції необхідно оглянути місце укусу.

Якщо жала немає, місце укусу радять промити водою і зменшити набряк, приклавши холодний компрес. При свербінні від укусів комарів можуть використовуватися місцеві препарати, наприклад, спреї.

Якщо залишилось жало - його потрібно обережно видалити. Це роблять краєм банківської картки або нігтем, "ковзаючи". Тягнути жало або використовувати пінцет не варто - можна видавити отруту з жала.

Якщо ж на місці укусу є набряк, відчувається сильний біль, полегшити симптому можуть антигістамінні та знеболювальні препарати. Проте обов'язково слід порадитися з лікарем щодо оптимального засобу відповідно до ситуації.

У разі інфекції, яка розвивається на місці укусу, використовують протимікробну мазь - знову ж таки, за рекомендаціями варто звернутися до лікаря.

Найбільша небезпека - серйозні алергічні реакції. Якщо з'являються такі симптоми як набряк повік, губ, обличчя або горла, ускладнення дихання, запаморочення, нудота або розлади шлунку, зміна пульсу, необхідно негайно звернутися до лікаря або викликати швидку допомогу.