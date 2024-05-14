Не "крошечная" опасность: укус этих насекомых может привести к серьезной аллергии

Почему возникает аллергия после укуса насекомых

Аллергия или кожная реакция возникает в результате иммунного ответа организма на действие яда насекомых, что приводит к широкому спектру индивидуальных реакций.

Какая бывает аллергия на укусы насекомых

Аллергические реакции на укусы насекомых делят на местные (аллергия проявляется на месте укуса) и системные (реакция всего организма).

К местной аллергии относится следующая реакция организма:

покраснение;

отек;

зуд.

В общем, местная аллергия без осложнений, хотя иногда достаточно неприятная, не несет угрозы жизни.

А вот системная аллергия может привести к летальному случаю - например, при отеке Квинке.

Системная аллергическая реакция может проявляться следующим образом:

крапивница;

чихание или насморк;

головокружение или головная боль;

аллергический ринит;

хрипота;

озноб или повышение температуры;

бронхоспазм;

отек Квинке;

анафилактический шок.

Аллергическая реакция, проявляющаяся отеком Квинке, характеризуется отеками шеи и лица, иногда возникает отек дыхательных путей, отеки конечностей или половых органов.

Анафилактический шок, самое опасное проявление аллергии, может возникнуть через несколько секунд после укуса и имеет такие признаки как тошнота, рвота, удушье, падение артериального давления, потеря сознания, судороги.

Кроме этого, из-за укусов некоторых насекомых, в частности, клещей, могут передаваться некоторые заболевания, например, боррелиоз, энцефалит и болезнь Лайма.

Иногда на месте укуса может развиваться кожная инфекция, образуется гной или абсцесс.

Какие насекомые вызывают аллергию

Аллергическую реакцию может вызвать большинство насекомых - правда, последствия будут отличаться. К насекомым, которые чаще всего вызывают аллергию, относятся:

мошки;

комары;

слепни;

пчелы;

осы;

шмели;

клещи;

блохи;

клопы;

пауки.

Обычно тяжелая системная аллергическая реакция возникает от укусов шмелей, пчел и ос - однако, укусы слепней тоже могут приводить к системной, хотя и более легкой, реакции.

К системным реакциям могут приводить укусы некоторых видов пауков.

Что делать при аллергии после укуса насекомых

В первую очередь при местной реакции необходимо осмотреть место укуса.

Если жала нет, место укуса советуют промыть водой и уменьшить отек, приложив холодный компресс. При зуде от укусов комаров могут использоваться местные препараты, например спреи.

Если осталось жало - его нужно осторожно удалить. Это делают краем банковской карты или ногтем, "скользя". Тащить жало или использовать пинцет не стоит - можно выдавить яд из жала.

Если же на месте укуса есть отек, ощущается сильная боль, облегчить симптом могут антигистаминные и обезболивающие препараты. Однако обязательно следует посоветоваться с врачом относительно оптимального средства в соответствии с ситуацией.

В случае инфекции, которая развивается на месте укуса, используют противомикробную мазь - опять же, за рекомендациями следует обратиться к врачу.

Самая большая опасность - серьезные аллергические реакции. Если появляются такие симптомы, как отек век, губ, лица или горла, осложнение дыхания, головокружение, тошнота или расстройства желудка, изменение пульса, необходимо немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.