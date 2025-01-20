Крихітка розміром з долоню: вчені знайшли скам'янілість найменшого кота в світі

Новий вид древніх котів отримав назву Prionailurus kurteni - фрагменти його щелепної кістки були знайдені в печері Хуалондон (Hualongdong). За підрахунками дослідників, вік тваринки становить від 275 000 до 331 000 років.

Вчені припускають, що нововідкритий вид також належить до ширшої групи, відомої як леопардові коти, кілька видів яких навіть змогли дожити до сьогодні.

Як вважають дослідники, Prionailurus kurteni - найменший відомий на сьогодні викопний представник родини котячих - потенційно навіть менший, ніж найменші живі види, такі як плямисто-рудий кіт (Prionailurus rubiginosus) і чорноногий кіт (Felis nigripes).

Зокрема, поширений на території Індії та Шрі-Ланки плямисто-рудий кіт виростає до 35-48 сантиметрів із довжиною хвоста у 15-30 сантиметрів. В середньому плямисто-рудий кіт важить 0,9-1,6 кілограма.

Плямисто-рудий кіт - один з найменших за розміром котів (фото: wikipedia.org, User: Davidvraju)

Чорноногий кіт, який проживає в сухих рівнинах південної Африки, пустелі Калахарі, а також на території Ботсвани та Намібії, за розміром не поступається плямисто-рудому коту. Довжина тіла самиць цього виду становить 35-46 сантиметрів, а їхній хвіст зазвичай завдовшки 13-18 сантиметрів.

Самці чорноного кота виростають 37-50 сантиметрів завдовжки, довжина їхнього хвоста становить 8-20 сантиметрів. Самці цього виду котів важать 1,5-2,4 кілограма, а самиці - 1-1,6 кілограма.

Чорноногий кіт належить до найменших за розміром котів (фото: wikipedia.org, User: Pierre de Chabannes)

Вага ж нового виду котів становила близько 1 кілограма, а довжина його тіла могла бути меншою, ніж у найменших з живих видів котів.

Хуалондон, де дослідники натрапили на знахідку, є джерелом різноманітних скам'янілостей. Печера містила рештки стародавніх людей, бурих ведмедів і багато арвіколідів - групи, до якої належать лемінги, види полівок і ондатри.

Наявність цих додаткових скам'янілостей наштовхнула команду на думку, що ця місцевість була холоднішою, ніж інші подібні місця на півдні Китаю, а також на припущення про зв'язок між новим видом котів і стародавніми людьми, які там жили.

На думку вчених, залишки їжі, які архаїчні люди залишали в печері, могли приваблювати щурів і маленьких леопардових котів. Наразі невідомо, чи були ці коти частиною раціону печерних мешканців, оскільки на скам'янілостях вчені не виявили слідів вбивства.

Однак залишки котів у цій місцевості є рідкісними, оскільки кістки часто бувають маленькими, крихкими і погано зберігаються. Більшість раніше виявлених скам'янілостей - зубні або щелепні кістки, що робить ідентифікацію виду та його взаємозв'язків складною справою.

Проте кут нахилу одного з зубів дозволив вченим припустити, що Prionailurus kurteni може бути видом-посередником між леопардовими котами та предками домашніх котів, а також знаменитого манула (Otocolobus manul).

Манул міг бути далеким родичем Prionailurus kurteni (фото: wikipedia.org, User: Karin Sturzenegger)

Команда вчених планує систематично досліджувати скам'янілості котів у Китаї та в усьому світі. Таким чином науковці сподіваються простежити походження і минуле різноманіття сімейства котячих.