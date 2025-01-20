Крошка размером с ладонь: ученые нашли окаменелость самого маленького кота в мире

Новый вид древних котов получил название Prionailurus kurteni - фрагменты его челюстной кости были найдены в пещере Хуалондон (Hualongdong). По подсчетам исследователей, возраст животного составляет от 275 000 до 331 000 лет.

Ученые предполагают, что новооткрытый вид также принадлежит к более широкой группе, известной как леопардовые коты, несколько видов которых даже смогли дожить до сегодняшнего дня.

Как считают исследователи, Prionailurus kurteni - самый маленький известный на сегодня ископаемый представитель семейства кошачьих - потенциально даже меньший, чем самые маленькие живые виды, такие как пятнисто-рыжий кот (Prionailurus rubiginosus) и черноногий кот (Felis nigripes).

В частности, распространенный на территории Индии и Шри-Ланки пятнисто-рыжий кот вырастает до 35-48 сантиметров с длиной хвоста в 15-30 сантиметров. В среднем пятнисто-рыжий кот весит 0,9-1,6 килограмма.

Пятнисто-рыжий кот - один из самых маленьких по размеру котов (фото: wikipedia.org, User: Davidvraju)

Черноногий кот, проживающий в сухих равнинах южной Африки, пустыне Калахари, а также на территории Ботсваны и Намибии, по размеру не уступает пятнисто-рыжему коту. Длина тела самок этого вида составляет 35-46 сантиметров, а их хвост обычно длиной 13-18 сантиметров.

Самцы черноногого кота вырастают 37-50 сантиметров в длину, длина их хвоста составляет 8-20 сантиметров. Самцы этого вида кошек весят 1,5-2,4 килограмма, а самки - 1-1,6 килограмма.

Черноногий кот относится к самым маленьким по размеру котам (фото: wikipedia.org, User: Pierre de Chabannes)

Вес же нового вида котов составлял около 1 килограмма, а длина его тела могла быть меньше, чем у самых маленьких из живых видов котов.

Хуалондон, где исследователи наткнулись на находку, является источником разнообразных окаменелостей. Пещера содержала останки древних людей, бурых медведей и много арвиколидов - группы, к которой относятся лемминги, виды полевок и ондатры.

Наличие этих дополнительных окаменелостей натолкнуло команду на мысль, что эта местность была более холодной, чем другие подобные места на юге Китая, а также на предположение о связи между новым видом котов и древними людьми, которые там жили.

По мнению ученых, остатки пищи, которые архаичные люди оставляли в пещере, могли привлекать крыс и маленьких леопардовых котов. Пока неизвестно, были ли эти коты частью рациона пещерных жителей, поскольку на окаменелостях ученые не обнаружили следов убийства.

Однако остатки кошек в этой местности являются редкими, поскольку кости часто бывают маленькими, хрупкими и плохо сохраняются. Большинство ранее обнаруженных окаменелостей - зубные или челюстные кости, что делает идентификацию вида и его взаимосвязей сложным делом.

Однако угол наклона одного из зубов позволил ученым предположить, что Prionailurus kurteni может быть видом-посредником между леопардовыми котами и предками домашних котов, а также знаменитого манула (Otocolobus manul).

Манул мог быть дальним родственником Prionailurus kurteni (фото: wikipedia.org, User: Karin Sturzenegger)

Команда ученых планирует систематически исследовать окаменелости котов в Китае и во всем мире. Таким образом ученые надеются проследить происхождение и прошлое разнообразие семейства кошачьих.