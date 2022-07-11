"Достаньте меня, я жива!" В Харькове женщина чудом выжила после ракетного удара РФ

В Харькове 74-летнюю Валентину Поповичук спасли из-под завалов жилой шестиэтажки, куда около 3:30 11 июля попала ракета оккупантов.

"Я одна в этом крыле, остальные все разъехались, никого нет. На другом крыле много жителей, а на этом я одна", - рассказала она.

По словам женщины, когда ракета попала в дом, то она была в спальне. После этого она пошла в ванную и даже не поняла, что произошло.

"Меня в постели завалило, засыпало, я пошла в ванную, чтобы умыться, помыть голову, я даже не поняла, в чем дело, пыль стоит. Пошла в ванную, там меня доставали. Я из ванной бросала с потолка пластик, кричу: "достаньте меня, я жива". Они зашли в подъезд, дверь выбили, меня достали. Я в рубашке родилась", - рассказала Валентина Поповичук.

Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому Харькова (suspilne.media)

Также от госпитализации женщина дома отказалась. Она решила ждать, пока спасатели достанут ее документы.

"Все нормально, скорой говорю - никуда с вами не поеду, буду ждать, пока документы мне достанут. Это самое важное. У меня есть куда ехать, на другой стороне улицы моя квартира", - добавила она.

По словам представителя областного управления ГСЧС Евгения Василенко, спасатели заметили Валентину сразу, как приехали на вызов. Операция по ее спасению длилась 15 минут.

Он добавил, что женщина чудом не получила повреждений.

"Ее сразу было слышно, видно, она находилась под завалами, но не под обломками, поэтому спасатели быстро добрались до женщины и вывели ее на улицу", - рассказал Василенко.

Из дома эвакуировали 12 человек, которые живут в соседних подъездах с местом попадания ракеты.