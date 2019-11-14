ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кричал и плакал: в Запорожье учитель жестоко избил ученика

STYLERЖизнь    14.11.2019 - 14:21
Кричал и плакал: в Запорожье учитель жестоко избил ученика
В Запорожье учитель избил ученика (Коллаж РБК-Украина)

В Запорожье преподаватель на глазах у всех избил ученика

Случаи буллинга в Украине продолжаются. И не только со стороны детей к детям. Учителя позволяют себе недостойное и хамское поведение по отношению к своим подопечным. Так, в Запорожье на глазах у всех школьников учитель избил ребенка. Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вое Запорожье".

Насилие над ребенком произошло в школе №92. Преподавателя зовут Чулок Р.В.

"Школа 92, учитель Чулок Р.В. Руководство бездействует, это не первый случай насилия над детьми", - написали под видео.

Кричал и плакал: в Запорожье учитель жестоко избил ученика

В Запорожье учитель избил ученика

Видео можно посмотреть тут.

Свидетели конфликта не пытались разнять участников драки, только снимали проиходящее на камеры мобильных телефонов.

Ученик, которого ударил учитель, вышел в коридор, а за ним последовал и педагог. В ходе драки участники нанесли ущерб мебели. Также на видео слышно, как школьник, которого бил учитель, громко кричал и даже плакал.

Как мы ранее писали, ученика второго класса средней школы №25 в Ивано-Франковске закрыли и избили в туалете одноклассники. Ребенка избили и повалили на пол. Когда мальчик пожаловался учительнице, та ответила, что это не ее проблемы.

В Киеве молодые парни жестоко избили охранника супермаркета: всплыли детали инцидента В Харькове жестоко избили священника в церкви (фото)
Новости Украины избиениешкольник
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь