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Крещенские гадания 2022: как узнать свою судьбу в последний январский праздник

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 12:08
Крещенские гадания 2022: как узнать свою судьбу в последний январский праздник Фото: Гадания на Крещение (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Гадание на Крещение считается самым правдивым. В Сочельник девушки в старину гадали на суженого, на свое будущее и на судьбу.

Какие способы гадания на Крещение использовали в старину и как узнать свою судьбу – читайте ниже.

Крещенские гадания девушки начинали в Сочельник, 18 января. Все ритуалы нужно проводить после того как сядет солнце.

Гадание на суженого

Ночью незамужние девушки должны выйти на улицу и спросить имя первого встречного – именно так и будут звать будущего мужа.

Гадание на будущее

Этот вид гадания самый древний и для него используют воск. Нужно взять восковую свечу и широкую емкость с ледяной водой. В полной тишине девушки зажигают свечу и дают ей немного погореть, а потом аккуратно выливают воск в миску с водой.

Потом рассматривают фигурки из воска и пытаются определить, что же они говорят о ближайшем будущем.

Гадание на судьбу

Понадобится мешочек и различные предметы, которые будут наделены символизмом – любовь, деньги, удача, путешествие. Также можно написать на листочках бумаги события, которые могут произойти и свернуть их в трубочки.

Все предметы или листки высыпаются в мешочек и перемешивают. А потом с закрытыми глазами по очереди достают.

Гадание на желание

Сформулируйте свой вопрос и возьмите книгу. Загадайте номер страницы и строку – произнесите их вслух, а потом открывайте книгу и читайте.

Если фраза в книге обрывается – читайте до конца. Если попадется картинка – ищите ответ на ней.

Есть и еще одно гадание на книгах. Выберите книгу заранее и на листке бумаги сложите свою дату рождения и вашего избранника.

Все числа нужно складывать до тех пор, пока не получится однозначное или двузначное число. Это будет номер страницы.

Далее сложите дату вашего знакомства или свадьбы – день, месяц и год. Это будет нужной строкой.

Открывайте книгу, находите нужную строку и страницу – там кроется ответ.

Напомним, ранее мы писали о том, как самостоятельно освятить водой дом на Крещение.

А также рассказывали о том, в какие дни января можно гадать и какие способы подскажут судьбу.

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