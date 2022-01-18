Ворожіння на Водохреща 2022: як дізнатися свою долю в останне січневе свято

Ворожіння на Водохреща вважається самим правдивим. У Святвечір дівчата в старовину ворожили на судженого, на своє майбутнє і на долю.

Які способи ворожіння на Водохреща використовували в старовину і як дізнатися свою долю – читайте нижче.

Водохресні ворожіння дівчата починали у Святвечір, 18 січня. Всі ритуали потрібно проводити після того, як сяде сонце.

Ворожіння на судженого

Вночі незаміжні дівчата повинні вийти на вулицю і запитати ім'я першого зустрічного – саме так і будуть кликати майбутнього чоловіка.

Ворожіння на майбутнє

Цей вид ворожіння найдавніший і для нього використовують віск. Потрібно взяти воскову свічку і широку місткість з крижаною водою. У повній тиші дівчата запалюють свічку і дають їй трохи погоріти, а потім акуратно виливають віск в миску з водою.

Потім розглядають фігурки з воску і намагаються визначити, що ж вони говорять про найближче майбутнє.

Ворожіння на долю

Знадобиться мішечок і різні предмети, які будуть наділені символізмом – любов, гроші, удача, подорож. Також можна написати на листочках паперу події, які можуть статися і згорнути їх в трубочки.

Всі предмети або листки висипаються в мішечок і перемішують. А потім із закритими очима по черзі дістають.

Ворожіння на бажання

Сформулюйте своє питання і візьміть книгу. Загадайте номер сторінки та рядок – скажіть їх вголос, а потім відкривайте книгу і читайте.

Якщо фраза в книзі обривається - читайте до кінця. Якщо попадеться картинка - шукайте відповідь на ній.

Є і ще одне ворожіння на книгах. Виберіть книгу заздалегідь і на листку паперу складіть свою дату народження і вашого обранця.

Всі числа потрібно складати до тих пір, поки не вийде однозначне або двозначне число. Це буде номер сторінки.

Далі складіть дату вашого знайомства або весілля – день, місяць і рік. Це буде потрібним рядком.

Відкривайте книгу, знаходьте потрібний рядок і сторінку – там криється відповідь.