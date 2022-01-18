Ворожіння на Водохреща 2022: як дізнатися свою долю в останне січневе свято
Ворожіння на Водохреща вважається самим правдивим. У Святвечір дівчата в старовину ворожили на судженого, на своє майбутнє і на долю.
Які способи ворожіння на Водохреща використовували в старовину і як дізнатися свою долю – читайте нижче.
Водохресні ворожіння дівчата починали у Святвечір, 18 січня. Всі ритуали потрібно проводити після того, як сяде сонце.
Ворожіння на судженого
Вночі незаміжні дівчата повинні вийти на вулицю і запитати ім'я першого зустрічного – саме так і будуть кликати майбутнього чоловіка.
Ворожіння на майбутнє
Цей вид ворожіння найдавніший і для нього використовують віск. Потрібно взяти воскову свічку і широку місткість з крижаною водою. У повній тиші дівчата запалюють свічку і дають їй трохи погоріти, а потім акуратно виливають віск в миску з водою.
Потім розглядають фігурки з воску і намагаються визначити, що ж вони говорять про найближче майбутнє.
Ворожіння на долю
Знадобиться мішечок і різні предмети, які будуть наділені символізмом – любов, гроші, удача, подорож. Також можна написати на листочках паперу події, які можуть статися і згорнути їх в трубочки.
Всі предмети або листки висипаються в мішечок і перемішують. А потім із закритими очима по черзі дістають.
Ворожіння на бажання
Сформулюйте своє питання і візьміть книгу. Загадайте номер сторінки та рядок – скажіть їх вголос, а потім відкривайте книгу і читайте.
Якщо фраза в книзі обривається - читайте до кінця. Якщо попадеться картинка - шукайте відповідь на ній.
Є і ще одне ворожіння на книгах. Виберіть книгу заздалегідь і на листку паперу складіть свою дату народження і вашого обранця.
Всі числа потрібно складати до тих пір, поки не вийде однозначне або двозначне число. Це буде номер сторінки.
Далі складіть дату вашого знайомства або весілля – день, місяць і рік. Це буде потрібним рядком.
Відкривайте книгу, знаходьте потрібний рядок і сторінку – там криється відповідь.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як самостійно освятити водою будинок на Водохреща.
А також розповідали про те, в які дні січня можна гадати і які способи підкажуть долю.