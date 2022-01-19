Сегодня - Крещение Господне: красивые поздравления в СМС, стихах и открытках

Поздравления в СМС

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Поздравляем со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы ваша жизнь была счастливой и радостной.

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С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда прибавляла сил.

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Поздравляю с Крещением Господним и желаю мира, добра, достатка и благополучия во всем! Пускай святая вода подарит гармонию и чистоту! Желаю в этот светлый праздник благословения Господнего, искренней любви и веры в лучшее!

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С Крещением Господнем! Пусть этот праздник принесет духовную чистоту, тепло и свет в мыслях и душе, крепкое здоровье и веру.

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Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы все тяготы и заботы ушли, омытые святой водой этого благодатного дня. Пусть праздник подарит душевное равновесие, крепкое здоровье, мир в семье и уют в доме.

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Поздравления в стихах

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С Крещением Господним

Поздравляю вас!

Желаю вам здоровья

И счастливых глаз.

Пусть вода святая

Смоет зло кругом,

А Господь подарит

Много света в дом.

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Поздравляю вас с Крещением,

С днем добра и очищения!

Вам желаю сил, здоровья,

Радости и вдохновения.

Смойте чистою водою

Все обиды, сожаления,

Окунитесь с головою,

Пусть наступит обновление.

Благ от сердца пожелаю,

Жизни честной и прекрасной,

Небосвод над вами будет

Непременно только ясным.

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С Крещением Господним

Сердечно поздравляю!

Поступков благородных,

Всех благ в семье желаю.

Пускай вода святая

Смывает все плохое,

Чтоб ярче жизнь сияла

Добром, теплом, любовью.

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Желаем вам в Крещение

Здоровья и добра,

Вода чтоб беды, горести

С собою унесла.

Пусть будет вера крепкою,

Живет в душе любовь,

Родных ваших и близких

Пускай хранит Господь.

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Желаю, чтоб Господне Крещение

Добра тебе побольше принесло,

Господь послал свое благословение

И прочь отвел ненастья и все зло!

Тебе желаю счастья и достатка,

Здоровья много крепкого и сил,

Гармонии, душевного порядка,

Чтоб радость каждый миг тебе дарил!

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Поздравления в открытках

Открытки (bonnycards.ru)