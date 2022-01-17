Семейные врачи рассказали, как правильно купаться на Крещение: важно выбрать правильную обувь

Совсем скоро украинцы будут отмечать праздник Крещения Христова. Очень много людей любят в этот день окунаться в водоемы. Но не всем это принесет здоровье, даже наоборот.

Как правильно окунаться в ледяную воду, чтобы не заболеть рассказали в Национальной службе здоровья.

Главные правила

Самое главное - это прежде всего проконсультируйтесь с лечащим врачом. Если врач не найдет противопоказаний, начинайте готовиться к погружению.

Закаляйтесь! Первые помощники – холодный душ и воздушные ванны.

Выбирайте для погружения оборудованный и безопасный участок водоема, откуда удобно выбираться.

Обуйте нескользкую обувь и по возможности защитите от воды голову.

Сделайте разминку, разогрейте тело.

В воде также активно двигайтесь.

Хорошо вытрите тело сухим полотенцем, оденьтесь и выпейте чего-нибудь теплого.

Не согревайтесь алкоголем!

Будьте осторожны, соблюдайте рекомендации врача и оставайтесь здоровыми!

Специалисты Минздрава напоминают, что купание в ледяной воде без подготовки не сможет укрепить и закалить организм. Такая процедура может навредить, если человек внезапно решает окунуться в прорубь.