Семейные врачи рассказали, как правильно купаться на Крещение: важно выбрать правильную обувь
Совсем скоро украинцы будут отмечать праздник Крещения Христова. Очень много людей любят в этот день окунаться в водоемы. Но не всем это принесет здоровье, даже наоборот.
Как правильно окунаться в ледяную воду, чтобы не заболеть рассказали в Национальной службе здоровья.
Главные правила
Самое главное - это прежде всего проконсультируйтесь с лечащим врачом. Если врач не найдет противопоказаний, начинайте готовиться к погружению.
- Закаляйтесь! Первые помощники – холодный душ и воздушные ванны.
- Выбирайте для погружения оборудованный и безопасный участок водоема, откуда удобно выбираться.
- Обуйте нескользкую обувь и по возможности защитите от воды голову.
-
Сделайте разминку, разогрейте тело.
-
В воде также активно двигайтесь.
-
Хорошо вытрите тело сухим полотенцем, оденьтесь и выпейте чего-нибудь теплого.
-
Не согревайтесь алкоголем!
-
Будьте осторожны, соблюдайте рекомендации врача и оставайтесь здоровыми!
Специалисты Минздрава напоминают, что купание в ледяной воде без подготовки не сможет укрепить и закалить организм. Такая процедура может навредить, если человек внезапно решает окунуться в прорубь.
Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский опроверг миф о закаливании.