Сьгодні - Хрещення Господнє: красиві привітання в СМС, віршах і листівках

Сьогодні, 19 січня, відзначається велике двунадесяте свято Водохреще. Головна традиція - освячення води в храмах, яку можна пити, наносити на хворі місця або освячувати нею житло.
Також в це світле свято можна привітати своїх рідних і близьких. Редакція Styler зібрала для вас найкращі привітання в СМС, віршах і листівках.
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Вітаємо з Водохрещем! Нехай чиста, водохресна вода омиє і віднесе з собою всі біди, печалі і хвороби. Нехай принесе з собою міцне здоров'я і чистоту думок, щоб ваше життя було щасливим і радісним.
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З Водохрещем! Любові, благополуччя, миру і душевного тепла. Нехай і в будинку, і в серці, і в житті буде достаток, нехай і смуток, і тривоги, і образи змиє освячена вода. Бажаю, щоб світла надія ніколи не давала опуститися твоїм крилам, щоб добра віра завжди додавала сил.
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Вітаю з Водохрещем і бажаю миру, добра, достатку і благополуччя у всьому! Нехай свята вода подарує гармонію і чистоту! Бажаю в це світле свято благословення Господнього, щирої любові і віри в краще!
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З Водохрещем! Нехай це свято принесе духовну чистоту, тепло і світло в думках і душі, міцне здоров'я і віру.
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Вітаю з Водохрещем і бажаю, щоб всі тяготи і турботи пішли, омиті святою водою цього благодатного дня. Нехай свято подарує душевну рівновагу, міцне здоров'я, мир в сім'ї і затишок в домі.
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На річці на Йордані
Мати Сина купає,
Гріх і біль наш змиває.
Освятив Йордан воду на щастя,
На здоров’я, на вашу вроду.
Цілий світ звеселився,
Христос Охрестився.
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Нехай водиця із Йордану,
Вас сьогодні освятить,
Бажаю бути вам усім здоровим,
Вітаю вас із Хрещенням Христовим!
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На Водохреща все навкруг звабливе,
Зимове свято наше особливе,
Води йорданської рукою я торкнусь,
Почую Господа, у вдячності схилюсь.
Опівночі великі чудеса:
Вщухає вітер і панує тиша,
І відкриваються усім нам небеса,
Прислухайся до вічного ти лишень.
Вода хвилюється, цілющою стає,
Добром, любов’ю заблищить краплина,
Всьому навколо сили додає -
Із серця радість, наче пісня лине.
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Хай свята водичка
Скропить ваші личка
І окропить ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб в ній зла не знати!
Скропить всю родину,
Щоб жила щасливо!
Колись на світанні сам
Христос хрестився в річці Йордані!
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Хай в вашій оселі радість панує,
Христос Охрестився, мир світу дарує,
Щоб мали ви міцне здоров’я,
Щоб сповнилися мудрості і сил,
Щоб кожен день уже сьогодні,
Лиш тільки радість приносив!
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Листівки (maximum.fm)
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