UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Крещение в 2022 году: главные традиции и запреты праздника

Автор: Анна Шиканова

Крещение – большой православный праздник, который отмечается ежегодно 19 января. Он становится последним в череде Рождественских Святок и существуют традиции и запреты в этот день.

Какие есть традиции, обряды и запреты на Крещение – читайте в материале ниже.

Крещение Господне – один из главных двунадесятых церковных праздников. В канун праздника, 18 января, христиане ходят на вечерние службы в церквях и молятся.

На Крещение Иисус Христос окунулся в воды священной реки Иордан и принял крещение от Иоанна Предтечи. Он освятил своим телом воду и считается, что набранная в этот день вода имеет уникальные целебные свойства.

На Крещение традиционно проходят службы в храмах и церквях. Освящаются водоемы, естественные источники и вода в купальнях.

Традиции на Крещение Господне

Вечер накануне праздника называется Крещенский Сочельник. Люди посещают службы и молятся. Накануне праздника обычно соблюдается строгий пост. А утром – посещают службу и после отправляются на окунание в прорубь или водоем.

Это не является обязательной процедурой, но многие люди верят в целительное свойство воды и считают, что это помогает оставаться здоровыми весь следующий год.

Вечером за столом собирается вся семья и на стол обязательно ставится праздничная кутья. Трапеза начинается после появления первой звезды на небе.

В Сочельник стол должен быть постным, а 19 января можно уже есть любую пищу и употреблять алкоголь. Количество блюд на столе 18 и 19 января обязательно должно быть четным.

Воду на Крещение освящают на церковных службах. Это можно сделать вечером, 18 января или утром 19 января.

Запреты на Крещение Господне

  • Нырять в прорубь категорически нельзя до исповеди и причастия, а перед купанием запрещен алкоголь
  • Нельзя на Крещение пользоваться ножами и ножницами – можно состричь или отрезать свою судьбу
  • На Крещение не занимаются тяжелым физическим трудом, не убирают в доме и во дворе, не стирают.
  • Нельзя заниматься рукоделием – вышивать, шить, вязать.
  • Нельзя на праздник плакать, ссориться и конфликтовать – это притянет несчастья на весь год вперед.
  • Нельзя одалживать деньги, иначе целый год семья будет в долгах.
  • Нельзя оставлять в праздник обувь за порогом дома – к болезни.
  • При сборе воды для освящения нельзя думать о плохом.
  • Крещенская вода в доме, где часто ругаются, теряет свои свойства.

Напомним, ранее мы писали о том, когда нужно щедровать и посевать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине