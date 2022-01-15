Водохреща в 2022 році: головні традиції і заборони свята

Водохреща - велике православне свято, яке відзначається щорічно 19 січня. Воно стає останнім в низці Різдвяних Святок і існують традиції та заборони в цей день.
Які є традиції, обряди та заборони на Водохреща – читайте в матеріалі нижче.
Хрещення Господнє - одне з головних дванадесятих церковних свят. Напередодні свята, 18 січня, християни ходять на вечірні служби в церквах і моляться.
На Водохреща Ісус Христос занурився у води священної річки Йордан і прийняв хрещення від Іоанна Предтечі. Він освятив своїм тілом воду і вважається, що набрана в цей день вода має унікальні цілющі властивості.
На Водохреща традиційно проходять служби в храмах і церквах. Освячуються водойми, природні джерела і вода в купальнях.
Вечір напередодні свята називається Водохресний Святвечір. Люди відвідують служби та моляться. Напередодні свята зазвичай дотримується суворий піст. А вранці - відвідують службу і після відправляються на занурення в ополонку або водойму.
Це не є обов'язковою процедурою, але багато людей вірять в цілющу властивість води та вважають, що це допомагає залишатися здоровими весь наступний рік.
Увечері за столом збирається вся сім'я і на стіл обов'язково ставиться святкова кутя. Трапеза починається після появи першої зірки на небі.
У Святвечір стіл повинен бути пісним, а 19 січня можна вже їсти будь-яку їжу і вживати алкоголь. Кількість страв на столі 18 і 19 січня обов'язково має бути парним.
Воду на Водохреща освячують на церковних службах. Це можна зробити ввечері, 18 січня або вранці 19 січня.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли потрібно щедрувати та посівати.