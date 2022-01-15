Водохреща в 2022 році: головні традиції і заборони свята

Хрещення Господнє - одне з головних дванадесятих церковних свят. Напередодні свята, 18 січня, християни ходять на вечірні служби в церквах і моляться.

На Водохреща Ісус Христос занурився у води священної річки Йордан і прийняв хрещення від Іоанна Предтечі. Він освятив своїм тілом воду і вважається, що набрана в цей день вода має унікальні цілющі властивості.

На Водохреща традиційно проходять служби в храмах і церквах. Освячуються водойми, природні джерела і вода в купальнях.

Традиції на Хрещення Господнє

Вечір напередодні свята називається Водохресний Святвечір. Люди відвідують служби та моляться. Напередодні свята зазвичай дотримується суворий піст. А вранці - відвідують службу і після відправляються на занурення в ополонку або водойму.

Це не є обов'язковою процедурою, але багато людей вірять в цілющу властивість води та вважають, що це допомагає залишатися здоровими весь наступний рік.

Увечері за столом збирається вся сім'я і на стіл обов'язково ставиться святкова кутя. Трапеза починається після появи першої зірки на небі.

У Святвечір стіл повинен бути пісним, а 19 січня можна вже їсти будь-яку їжу і вживати алкоголь. Кількість страв на столі 18 і 19 січня обов'язково має бути парним.

Воду на Водохреща освячують на церковних службах. Це можна зробити ввечері, 18 січня або вранці 19 січня.

Заборони на Хрещення Господнє