Крепостная - 23 и 24 серии 1 сезона смотреть онлайн

Двадцать третья и двадцать четвертая серии нового проекта телеканала СТБ, Крепостная, вышли в эфир 14 марта

Сегодня, 14 марта, состоялись очередные серии нового костюмированного сериала Крепостная, который выходит на телеканале СТБ с понедельника по четверг в 20:00.

Смотреть 23,24 серии сериала Крепостная по ссылке:

В эфире телеканала СТБ были представлены последние серии первого сезона сериала Крепостная, которые оставили много вопросов перед стартом второго сезона.

Так, например, после смерти Анны Ивановны Червинской, развернулось настоящая борьба за наследство помещицы, за которое, что ужасно, буквально готовы были поубивать друг друга ее муж и сын. Кому достанется дом, а кому рояль помещицы? И главное, кто сможет распоряжаться судьбой Китти?

Собственно говоря, именно тот, кто и получит право владеть Китти, сразу захочет продать ее на акционе. Сколько готовы отдать помещики за юную, красивую да еще и образованную крепостную? А вдруг она окажется совсем не в тех руках, в которых ее хотела бы видеть покойная крестная...?

Кроме того, продолжит развиваться конфликт между мужской частью семьи Червинских, ведь Григорий никак не сможет простить отцу тот факт, что он сразу же после смерти матери, привел в дом любовницу Яхонтову, которую фактически сделал хозяйкой поместья.

В заключительной серии первого сезона зритель увидит на что способен новый хозяин Китти, и как он (или она) будет издеваться над бедной крепостной.

Сериал Крепостная выходит на телеканале СТБ с понедельника по четверг в 20:00.