Крепостная - 15 и 16 серии 1 сезона смотреть онлайн

Пятнадцатая и шестнадцатая серии нового проекта телеканала СТБ, Крепостная, вышли в эфир сегодня, 7 марта

Сегодня, 7 марта, состоялись очередные серии нового костюмированного сериала Крепостная, который выходит на телеканале СТБ с понедельника по четверг в 20:00.

Смотреть 15,16 серии сериала Крепостная по ссылке:

Первый сезон костюмированного сериала Крепостная выходит на экватор, а значит, все самое интересное в жизни главных героев драммы начинается прямо сейчас.

В пятнадцатой и шестнадцатой сериях зритель максимально погрузится в интриги, которые происходят в семействе Червинских.

Петр Иванович Червинский продолжает ухаживать за очередной примой театра, Яхонтовой, совершенно не обращая внимание на слухи, которые ходят вокруг них. А вот его законная супруга, Анна Ивановна, узнав из достоверных источников о похождениях мужа, не собирается это терпеть, устраивая настоящий скандал с битьем дорогой фарфоровой посуды!

Не лучшим образом обстоят дела и у крепостной, Китти, которую Червинские передумали продавать Алексею Косачу, который очень хочет выкупить девушку, чтобы на ней жениться. Естественно, инициатором этого отказа, а также человеком, который надоумил своих родителей это сделать, стал Червинский-младший.

Влюбленный Косач решает идти на радикальные методы, пытаясь тайно проникнуть к любимой девушке. Более того, он предлагает Катерине бежать, бежать из поместья, подальше от этих мест, которые принесли влюбленным столько боли... Согласится ли Катерина на такой шаг?

Но апогеем серий станет женитьба Червинского младшего и Натали Дорошенко, на свадьбе которых произойдет настоящая драмма!

Первый сезон нового украинского костюмированного сериала выходит с понедельника по четверг на телеканале СТБ в 20:00.