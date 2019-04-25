Кремлю не выгодно: Супрун эмоционально отреагировала на принятие языкового закона

Закон о языке приняла Верховная Рада 25 апреля примерно в 11 часов. Принятие этого закона одобряют множество общественных активистов и ученых. И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун также одобряет его принятие. Об этом она указала на своей странице в Facebook.

"Закон о функционировании украинского языка как государственного - принят. 278 голосов “за”. Поздравляю всех украинцев с важным и действительно историческим для нас решением", - написала она.

По словам Супрун, язык нельзя увидеть, как Собор Парижской Богоматери, но она является “собором” значительно большего масштаба. Этот “собор” в Украине давно пытаются уничтожить и делают это системно и цинично, напоминает она.

"Когда украинцев убеждают, что наш язяк - это не важный вопрос, и он не ко времени, мы не можем увидеть дым от пожара, никто из СМИ не может вести онлайн-трансляцию с места катастрофы, а ведущие украинские и мировые бизнесмены не будут делать огромные донации на восстановление и развитие украинского языка", - подчеркнула Уляна Супрун.

Фото: Принятие "языкового закона" (РБК-Украина)

Она также упомянула о примере Франции как о стране, где к языку относятся очень тщательно и внимательно.

"Во Франции действует очень сильное законодательство для защиты французского языка. И все, кто приезжает жить во Франции, учат французский без колебаний. Это объективная потребность", - написала Супрун.

Она вспомнила закон, который во Франции регулирует языковые вопросы. Он закрепляет статус французского языка как основного официального в документах правительства, на рабочем месте, в вывесках и маркировках товаров, коммерческих контрактах, деловых коммуникациях и некоторых других контекстах, пояснила Супрун.

Она вспомнила, что подобные документы также уже много лет действуют в различных странах.

"Во многих странах, где политическая элита не страдает комплексом неполноценности. Не боится из-за откровенно абсурдных обвинений делать очевидно необходимые вещи для национальной безопасности", - подчеркнула она.

Супрун напомнила, что закон, который приняли 25 апреля народные депутаты, не несет никому никаких угроз. Кроме Кремля.

Фото: Языковой закон очень важен для Украины, говорит Уляна Супрун (коллаж РБК-Украина)

"Это технический законопроект, который не несет никаких угроз никому кроме Кремля. Он не запрещает разговаривать или изучать другие языки. Это законопроект о развитии и защите украинского в Украине, а остальное - просто ложь или манипуляции", - добавила она.

Уточняя, что означает этот закон, Супрун напомнила, что он никак не ограничивает ни англоязычных, ни венгроязычных, ни русскоязычных, ни каких-либо других украинцев, проживающих в нашем государстве.

"В демократическом обществе язык остается правом выбора каждого. Но каждый из нас является воином в культурной войне. Творите на украинском. Защищайте украинский. Говорите, пишите, читайте, смотрите и слушайте на украинском. Берегите себя и Украину!" - призвала украинцев Уляна Супрун.

Напомним, ранее мы писали об основных мифах, которые появились вокруг языкового закона и опровергли главные "страшилки" о нем.

Также сообщалось, как сеть отреагировала на принятие языкового закона. для Этого ждали множество украинцев.