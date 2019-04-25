Кремлю не выгодно: Супрун эмоционально отреагировала на принятие языкового закона

Уляна Супрун поддержала принятие "языкового закона" депутатами Верховной Рады
Закон о языке приняла Верховная Рада 25 апреля примерно в 11 часов. Принятие этого закона одобряют множество общественных активистов и ученых. И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун также одобряет его принятие. Об этом она указала на своей странице в Facebook.
"Закон о функционировании украинского языка как государственного - принят. 278 голосов “за”. Поздравляю всех украинцев с важным и действительно историческим для нас решением", - написала она.
По словам Супрун, язык нельзя увидеть, как Собор Парижской Богоматери, но она является “собором” значительно большего масштаба. Этот “собор” в Украине давно пытаются уничтожить и делают это системно и цинично, напоминает она.
"Когда украинцев убеждают, что наш язяк - это не важный вопрос, и он не ко времени, мы не можем увидеть дым от пожара, никто из СМИ не может вести онлайн-трансляцию с места катастрофы, а ведущие украинские и мировые бизнесмены не будут делать огромные донации на восстановление и развитие украинского языка", - подчеркнула Уляна Супрун.
Она также упомянула о примере Франции как о стране, где к языку относятся очень тщательно и внимательно.
"Во Франции действует очень сильное законодательство для защиты французского языка. И все, кто приезжает жить во Франции, учат французский без колебаний. Это объективная потребность", - написала Супрун.
Она вспомнила закон, который во Франции регулирует языковые вопросы. Он закрепляет статус французского языка как основного официального в документах правительства, на рабочем месте, в вывесках и маркировках товаров, коммерческих контрактах, деловых коммуникациях и некоторых других контекстах, пояснила Супрун.
Она вспомнила, что подобные документы также уже много лет действуют в различных странах.
"Во многих странах, где политическая элита не страдает комплексом неполноценности. Не боится из-за откровенно абсурдных обвинений делать очевидно необходимые вещи для национальной безопасности", - подчеркнула она.
Супрун напомнила, что закон, который приняли 25 апреля народные депутаты, не несет никому никаких угроз. Кроме Кремля.
"Это технический законопроект, который не несет никаких угроз никому кроме Кремля. Он не запрещает разговаривать или изучать другие языки. Это законопроект о развитии и защите украинского в Украине, а остальное - просто ложь или манипуляции", - добавила она.
Уточняя, что означает этот закон, Супрун напомнила, что он никак не ограничивает ни англоязычных, ни венгроязычных, ни русскоязычных, ни каких-либо других украинцев, проживающих в нашем государстве.
"В демократическом обществе язык остается правом выбора каждого. Но каждый из нас является воином в культурной войне. Творите на украинском. Защищайте украинский. Говорите, пишите, читайте, смотрите и слушайте на украинском. Берегите себя и Украину!" - призвала украинцев Уляна Супрун.
Напомним, ранее мы писали об основных мифах, которые появились вокруг языкового закона и опровергли главные "страшилки" о нем.
Также сообщалось, как сеть отреагировала на принятие языкового закона. для Этого ждали множество украинцев.