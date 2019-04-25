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Украинцы, с победой! Сеть ликует после принятия "языкового закона"

STYLERЖизнь    25.04.2019 - 12:05
Украинцы, с победой! Сеть ликует после принятия "языкового закона"
Коллаж РБК-Украина

Пользователи отреагировали на принятие исторического закона

Верховная Рада одобрила "языковой закон", который поддержали 278 нардепов, 25 апреля. Всего ко второму чтению закона было подано 2082 правки.

Глава профильного комитета Николай Княжицкий, озвучивая правки к документу, указал: "Мы на три года перенесли введение административной ответственности за нарушение закона. За это время во всех областях будут созданы центры, которые будут обучать украинскому языку... Этот закон вводит украинский язык в армию, но не вводит никаких наказаний за то, что кто-то из военных вдруг не сможет говорить на украинском".

Закон будет регулировать применение украинского языка как языка гражданства Украины, а также его применение в деятельности органов государственной власти. Кроме того, предусматривается применение украинского языка в публичных сферах.

Украинцы, с победой! Сеть ликует после принятия &quot;языкового закона&quot;Украинцы ликуют после принятия "языкового закона" (РБК-Украина)

Сеть мигом отреагировала на принятие "языкового закона". Пользователи порадовались подобной новости и принялись высказывать свои мысли касательно произошедшего:

  • Вот это подарок ко Дню Рождения. Спасибо. 
  • Поздравляю! Слава Украине!
  • Слава нации!
  • Теперь заживем!
  • Ура!
  • Наконец-то! Украина очень долго этого хотела.
  • Я украинка и горжусь этим!

Напомним, что спикер Рады Андрей Парубий подчеркивал, что в настоящее время нет рисков не принять "языковый закон". Он заверял, что большинство парламента поддерживает принятие документа.

Также мы писали, что вчера состоялось заседание профильного комитета, на котором нардепы обсудили окончательный вариант "языкового закона".

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