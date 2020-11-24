Кремировали другую женщину: в киевском морге перепутали тела

В столичном морге перепутали тела двух женщин. Родственница умершей была шокирована, когда пришла на опознание тела своей тети, но вместо нее увидела совсем другую женщину.

При этом она 8 часов доказывала полиции и сотрудникам морга, что это не ее родственница. После этого оказалось, что тело по ошибке передали другой семье, которая уже успела оплакать и кремировать покойницу. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Эта женщина старше, у нее длинные волосы до плеч светлого цвета. Моя тетя была онкобольной после двух химий. У нее даже не было волос. Это невозможно было перепутать", - рассказала племянница умершей Екатерина Розвеева.

В последний год жизни ее тетя была в пансионате из-за онкологии. Они общались по скайпу, поскольку у женщины был коронавирус, поэтому Екатерина знала, какой вид был и родственницы.

В киевском морге перепутали тела двух женщин (видео: YouTube)

В тот день в пансионате скончались две женщины с одинаковой фамилией и якобы одинаковым даигнозом. При этом их доставили в один морг. Вместе с полицией выяснили, что тела перепутали и ритуальная служба одно тело передала другой семье.

Удивительно, что чужое тело не распознали близкие, но в ритуальной службе говорят, что такое могло произойти из-за шока. При этом люди могли подумать, что лицо после смерти изменилось и добавился макияж, а волосы были скрыты.

В ритуальной службе говорят, что ситуация, когда по документам по ошибке выдали другое тело, с ними случается впервые. По словам Екатерины, она решила с ритуальной службой вопрос моральной компенсации.

Она также договорилась с другой семьей, что передаст им тело их родственницы, а они ей отдадут урну с ее тетей.

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