Выгнали из больницы с пневмонией: под Черниговом вспыхнул скандал из-за смерти пенсионерки

Под Черниговом умерла пенсионерка, которую выгнали из больницы (коллаж РБК-Украина)

Под Черниговом пенсионерка умерла после того, как ее с пневмонией выгнали из больницы, не оказав необходимой медицинской помощи. После происшествия в Бобровице в центральной райбольнице решили срочно провести проверку заведения.

Так 18 ноября в Черниговской ОГА отреагировали на скандал после публикации в СМИ информации, якобы пожилую женщину выписали из медучреждения, чтобы она "не занимала место".

Соответствующее поручение дала глава Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко.

Так, вчера в эфире канала NEWSone был обнародован сюжет о 74-летней пациентке, которую преждевременно выписали с пневмонией из больницы, а также о смерти этой женщины.

В частности, в сюжете говорится о том, что пожилую женщину практически выкинули из окна после того, как она попала в "коронавирусную" больницу. Говорится, что у нее был негативный результат ПЦР-теста, а анализы якобы скрывали.

Пенсионерка дошла до лавочки, ее трусило и было трудно дышать, она не могла идти дальше. По словам женщины, которая ухаживала за больной, медики им грубили. Затем бабушку снова забрала "скорая", но помочь ей не смогли.

Сегодня Управление здравоохранения Черниговской ОГА начало служебную проверку. Была создана специальная комиссия, которая выяснит обстоятельства оказания медицинской помощи пациентке в больнице Бобровицы. По результатам обещают принять "соответствующие решения".

Кроме того, глава ОГА обратилась в полицию области относительно проверки данного факта и информации в СМИ.

"Такие вопиющие случаи не должны случаться нигде. Человек и его жизнь - высшая ценность. И это не просто декларация государственных органов. Это должно быть позицией каждого человека, каждого гражданина", - говорится в заявлении Департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской ОГА.

Видео: Под Черниговом пенсионерку выгнали из больницы с пневмонией, и она умерла

Ранее сообщалось, что под Сумами женщина с подозрением на COVID-19 умерла перед входом в больницу.

Также мы писали о том, что в Черкассах ситуация с COVID-19 в больницах критическая – не хватает мест, кислорода и медиков.