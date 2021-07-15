ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Завтра вступают в силу очередные нормы "языкового закона": что изменится

Новина українською →
Киев, Четверг 15 июля 2021 11:26
Завтра вступают в силу очередные нормы "языкового закона": что изменится Фото: украинского языка станет больше на ТВ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Завтра, 16 июля 2021 года, вступают в силу очередные нормы так называемого "языкового закона". Они, в том числе, затронут контент на телевидении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook языкового омбудсмена Тараса Креминя.

С завтрашнего дня украинский язык будет обязательным:

  • для концертов и развлекательных шоу
  • выставок и экскурсий
  • театров и музеев
  • на украинском должны демонстрироваться все фильмы и сериалы на телевидении
  • книжные магазины будут обязаны иметь большинство книг на украинском

Напомним, накануне Конституционный суд Украины спустя два года рассмотрения признал "языковой закон" конституционным.

"Языковой закон" вступил в силу 16 июля 2019 года, но отдельные его положения внедряются постепенно.

Читайте РБК-Украина в Google News
язык украинский язык Закон
NEWS
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
DAILY
Виктор Ляшко: Делаем все, чтобы осенью локдауна не было, но этого не исключаем
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Ляшко: Делаем все, чтобы осенью локдауна не было, но этого не исключаем