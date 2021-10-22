В Кременчуге умерла 4-летняя девочка, на которую упало дерево в детсаду
В Кременчуге умерла четырехлетняя девочка, на которую накануне упало дерево в детском саду. Травму получил еще один ребенок.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.
Что известно о трагедии?
Так, 21 октября стало известно, что во время прогулки во дворе одного из детских садиков города Кременчуг дерево рухнуло и травмировало 4-летнюю девочку и 5-летнего мальчика.
Дети были госпитализированы в больницу. К сожалению, девочка скончалась в больнице.
Всего во время прогулки вместе с воспитательницей во дворе прогуливалось 18 детей.
Фото: В полиции погибла девочка, на которую упало дерево (pl.npu.gov.ua)
В полиции открыли уголовное производство
В полиции рассказали, что было открыто уголовное производство по факту травмирования деревом детей в саду.
"Следователь Кременчугского районного управления полиции, под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры, открыл уголовное производство по предварительной квалификации части 2 статьи 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Расследование инцидента, которое привело к трагедии, продолжается.
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