У Кременчуці померла 4-річна дівчинка, на яку впало дерево в дитсадку
У Кременчуці померла чотирирічна дівчинка, на яку напередодні впало дерево в дитячому садку. Травму отримала ще одна дитина.
Про це повідомила прес-служба поліції в області.
Що відомо про трагедію?
Так, 21 жовтня стало відомо, що під час прогулянки у дворі одного з дитячих садків міста Кременчук дерево завалилося і травмувало 4-річну дівчинку і 5-річного хлопчика.
Діти були госпіталізовані в лікарню. На жаль, дівчинка померла в лікарні.
Всього під час прогулянки разом з вихователькою у дворі прогулювалося 18 дітей.
Фото: у поліції загинула дівчинка, на яку впало дерево (pl.npu.gov.ua)
У поліції відкрили кримінальне провадження
У поліції розповіли, що було відкрито кримінальне провадження за фактом травмування деревом дітей у садочку.
"Слідчий Кременчуцького районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрив кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією частини 2 статті 137 (неналежне виконання обов'язків з охорони життя і здоров'я дітей) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Розслідування інциденту, яке призвело до трагедії, триває.
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