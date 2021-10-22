У Кременчуці померла 4-річна дівчинка, на яку впало дерево в дитсадку

У Кременчуці померла чотирирічна дівчинка, на яку напередодні впало дерево в дитячому садку. Травму отримала ще одна дитина.

Про це повідомила прес-служба поліції в області.

Що відомо про трагедію?

Так, 21 жовтня стало відомо, що під час прогулянки у дворі одного з дитячих садків міста Кременчук дерево завалилося і травмувало 4-річну дівчинку і 5-річного хлопчика.

Діти були госпіталізовані в лікарню. На жаль, дівчинка померла в лікарні.

Всього під час прогулянки разом з вихователькою у дворі прогулювалося 18 дітей.

Фото: у поліції загинула дівчинка, на яку впало дерево (pl.npu.gov.ua)

У поліції відкрили кримінальне провадження

У поліції розповіли, що було відкрито кримінальне провадження за фактом травмування деревом дітей у садочку.

"Слідчий Кременчуцького районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрив кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією частини 2 статті 137 (неналежне виконання обов'язків з охорони життя і здоров'я дітей) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Розслідування інциденту, яке призвело до трагедії, триває.