В Кременчуге мужчина решил подлатать дорогу, но стоило ему отвернуться, как все пошло не так

Молодой человек оставил на дороге цемент, тачку, воду, молоток. Но для приготовления раствора ему понадобился песок, за которым он и отошел.

Пока его не было, к месту ремонта подъехала ГАЗель, водитель крал цемент и уехал.

Сообщается, что инцидент произошел на днях в районе Колесного завода.

Фото: В Кременчуге у мужчины, который ремонтировал дорогу, украли цемент (t.me/h_kremenchug)

Но на этом история не закончилась. Узнав о произошедшем, некоторые граждане скинулись и купили ему цемент. Несколько ям мужчина уже успешно устранил.

Фото: В Кременчуге украли цемент у добровольца (t.me/h_kremenchug)