UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Кременчуге мужчина решил подлатать дорогу, но стоило ему отвернуться, как все пошло не так

Автор: Светлана Мащенко

В Кременчуге Полтавской области один из местных жителей решил стать добровольцем и за свой счет отремонтировать ямы на дороге. Мужчина запасся строительными материалами, инструментами, но стоило ему отвернутся, как все пошло не так.

Об этом рассказывает местный Telegram-канал.

Молодой человек оставил на дороге цемент, тачку, воду, молоток. Но для приготовления раствора ему понадобился песок, за которым он и отошел.

Пока его не было, к месту ремонта подъехала ГАЗель, водитель крал цемент и уехал.

Сообщается, что инцидент произошел на днях в районе Колесного завода.

Фото: В Кременчуге у мужчины, который ремонтировал дорогу, украли цемент (t.me/h_kremenchug)

Но на этом история не закончилась. Узнав о произошедшем, некоторые граждане скинулись и купили ему цемент. Несколько ям мужчина уже успешно устранил.

Фото: В Кременчуге украли цемент у добровольца (t.me/h_kremenchug)

Ранее в сети показали видео с самой жуткой дороги Украины. Проехать по ней крайне трудно, не растеряв части автомобиля по пути.

Также мы писали, что в Крыжополе люди садят ирисы в выбоины на дороге, чтобы привлечь внимание местных властей данной проблеме.

Кроме того, сообщалось, что киевские дорожники стали героями социальных сетей, насыпав асфальт не туда.

Читайте РБК-Украина в Google News
дороги