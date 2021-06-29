В Кременчуге мужчина решил подлатать дорогу, но стоило ему отвернуться, как все пошло не так

В Кременчуге Полтавской области один из местных жителей решил стать добровольцем и за свой счет отремонтировать ямы на дороге. Мужчина запасся строительными материалами, инструментами, но стоило ему отвернутся, как все пошло не так.
Об этом рассказывает местный Telegram-канал.
Молодой человек оставил на дороге цемент, тачку, воду, молоток. Но для приготовления раствора ему понадобился песок, за которым он и отошел.
Пока его не было, к месту ремонта подъехала ГАЗель, водитель крал цемент и уехал.
Сообщается, что инцидент произошел на днях в районе Колесного завода.
Фото: В Кременчуге у мужчины, который ремонтировал дорогу, украли цемент (t.me/h_kremenchug)
Но на этом история не закончилась. Узнав о произошедшем, некоторые граждане скинулись и купили ему цемент. Несколько ям мужчина уже успешно устранил.
Фото: В Кременчуге украли цемент у добровольца (t.me/h_kremenchug)
Ранее в сети показали видео с самой жуткой дороги Украины. Проехать по ней крайне трудно, не растеряв части автомобиля по пути.
Также мы писали, что в Крыжополе люди садят ирисы в выбоины на дороге, чтобы привлечь внимание местных властей данной проблеме.
Кроме того, сообщалось, что киевские дорожники стали героями социальных сетей, насыпав асфальт не туда.