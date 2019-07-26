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В Кременчуге 19-летняя девушка зверски набросилась на мужчину ради наживы

STYLERЖизнь    26.07.2019 - 18:11
В Кременчуге 19-летняя девушка зверски набросилась на мужчину ради наживы
Коллаж (РБК-Украина)

Юная жительница Кременчуга зверски избила и ограбила мужчину

В Кременчуге полиция задержала молодую девушку, которая избила мужчину с целью ограбления. 19-летняя местная жительница ударила мужчину по голове, чтобы завладеть его мобильным телефоном. После этого девушка принялась убегать вместе с подругой в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кременчуга в Facebook.

Копы по горячим следам вычислили нападавшую, пострадавший мужчина тоже ее опознал.

"Прорабатывая прилегающую территорию в поле зрения патрульных попали две молодые особы женского пола, которые по внешним признакам подходили по предоставленным описаниям. Пострадавший их узнал. На место происшествия вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу. Все обстоятельства дел теперь выясняют следователи". - сообщили в полиции.

В Кременчуге 19-летняя девушка зверски набросилась на мужчину ради наживыСкриншот поста (facebook.com/kremenchukpolice)

В Кременчуге 19-летняя девушка зверски набросилась на мужчину ради наживыВ Кременчуге 19-летняя девушка зверски набросилась на мужчину ради наживыФото: 19-летняя нападавшая (facebook.com/kremenchukpolice)

В комментариях пользователи удивляются, что сейчас даже девушки стали заниматься кражами.

  • До чего докатились...
  • Если уже и девушки стали этим заниматься..Конец света приближается..

В Кременчуге 19-летняя девушка зверски набросилась на мужчину ради наживыСкриншот комментариев (facebook.com/kremenchukpolice)

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