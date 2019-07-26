Забыли закрыть купе: в поезде Укрзализныци мать с сыном влипли в жуткую историю

Фото: Иллюстративное фото (facebook.com/dpuzshk)

Пассажиры к семье в купе не подсаживались

Укрзализныця снова попала в скандал. В поезде Сумы-Одесса поездка к морю для семьи закончилась очень неприятно. Мать с сыном обокрали в купейном вагоне. Женщина с ребенком ехала отдыхать, в купе ночью никто из пассажиров не подсаживался. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Константин Андриюк.

Кража произошла между десятью и одинадцатью часами вечера. Женщина с сыном забыли закрыть купе.

Таким образом семья лишилась телефона, кредитных карточек и наличности в 1500 гривен.

"Как доехать в Одессу с приключениями ... Поезд Сумы-Одесса. Обворована семья, на подъезде к Киеву. Женщина и 8 летний сын ехали вдвоем в купе на отдых из Сум. Другие пассажиры не подсаживались. Забыли закрыть купе. В промежутке от 22:15 до 23:00 заснули, проснулись с обчищенными вещами: 1500 грн наличности, телефон, кредитные карты (уже заблокировали)", - сообщил Андриюк. Скриншот поста (facebook.com/An

driyak)

В комментариях пользователи сети пишут, что поезда давно стоило бы оснастить видеокамерами, а замки в купе легко открываются.

Когда в 90-х часто приходилось пользоваться поездами, сделал небольшой тросик с защелкой, которую накидывал на ручку двери и лесенку на вторую полку, когда все спать ложились. Были попытки открыть и даже перекусить тросик, но тросик выдерживал. Замки на дверях в купе и защелки открываются, даже мной, за 20-30 секунд.

Давно можно было оснастить вагоны камерами. Но если посмотреть на цену по которой УЗ купила стаканы для чая, то в случае с камерами, каждый вагон будет по деньгам как киностудия в Голливуде.

Мне одному кажется, что начальница поезда в деле?

Скриншот комментариев (facebook.com/Andriyak)

Как мы ранее писали, Укрзализныця провела очередные тендеры на приобретение сувенирной продукции, а точнее – на покупку подарочных наборов посуды на одну и две персоны по сумасшедшей цене. Об этом пишет издание "Позиция".

Напомним, ранее мы писали о том, что Укрзализныця решила подзаработать на бесплатном сервисе.