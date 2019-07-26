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У Кременчуці 19-річна дівчина по-звірячому накинулася на чоловіка заради наживи

STYLERЖиття    26.07.2019 - 18:11
У Кременчуці 19-річна дівчина по-звірячому накинулася на чоловіка заради наживи
Колаж (РБК-Україна)

Юна мешканка Кременчука по-звірячому побила і пограбувала чоловіка

У Кременчуці поліція затримала молоду дівчину, яка побила чоловіка з метою пограбування. 19-річна місцева мешканка вдарила чоловіка по голові, щоб заволодіти його мобільним телефоном. Після цього дівчина почала тікати разом з подругою в невідомому напрямку. Про це повідомляє прес-служба поліції Кременчука у Facebook.

Копи "по гарячих слідах" вирахували нападницю, постраждалий чоловік теж її впізнав.

"Опрацьовуючи прилеглу територію в полі зору патрульних потрапили дві молоді особи жіночої статі, які за зовнішніми ознаками підходили за наданими описами. Постраждалий їх дізнався. На місце події викликали швидку допомогу та слідчо-оперативну групу. Всі обставини справ тепер з'ясовують слідчі". - повідомили в поліції.

У Кременчуці 19-річна дівчина по-звірячому накинулася на чоловіка заради наживиСкріншот поста (facebook.com/kremenchukpolice)

У Кременчуці 19-річна дівчина по-звірячому накинулася на чоловіка заради наживиУ Кременчуці 19-річна дівчина по-звірячому накинулася на чоловіка заради наживиФото: 19-річна нападниця (facebook.com/kremenchukpolice)

У коментарях користувачі дивуються, що зараз навіть дівчата стали займатися крадіжками.

  • До чого докотилися...
  • Якщо вже і дівчата стали цим займатися..Кінець світу наближається..

У Кременчуці 19-річна дівчина по-звірячому накинулася на чоловіка заради наживиСкріншот коментарів (facebook.com/kremenchukpolice)

Як ми раніше писали, в поїзді Суми-Одеса поїздка до моря для сім'ї закінчилася дуже неприємно. Мати з сином обікрали в купейному вагоні. Жінка з дитиною їхала відпочивати, в купе вночі ніхто з пасажирів не підсідав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця вирішила підзаробити на безкоштовному сервісі.

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