Кредиты во время войны: как будут наказывать должников

Кредитные каникулы

По словам Коробковой, компромиссным решением является введение "кредитных каникул", предоставление возможности не обслуживать кредиты сейчас для тех, кто в затруднительном положении, и возможности вернуть кредит после войны.

Кредиты по ипотеке

Ипотечный кредит нужно оплачивать как обычно. Банк может пойти навстречу и отсрочить оплату за счет кредитных каникул во время действия военного положения в Украине, но потом нужно будет погасить долг.

Решение о запрете банкам и небанковским финансовым учреждениям начислять штраф и пеню в случае просрочки исполнения обязательств по потребительскому кредиту Верховная Рада Украины приняла 15 марта. Такая норма будет действовать во время военного положения и в 30-дневный срок после дня его отмены. Также запрещается увеличивать процентную ставку за использование кредита.

Что могут делать кредиторы

В то же время кредиторы имеют право начислять проценты за пользование кредитными средствами и информировать о необходимости уплаты как процентов, так и основной суммы долга, отмечают в пресс-службе Национального банка Украины.

"Кредитные каникулы, при которых не начисляются или частично начисляются проценты по кредиту, - это отсрочка уплаты долга, а не его прощение. Также "кредитные каникулы" - это право кредитора, а не его долг", - рассказали НБУ.

Банки сами определяют, как штрафовать должников.

"Банки самостоятельно определяют оптимальный сценарий исходя из состояния своих должников. По нашему мнению, такой подход наиболее эффективен, ведь продемонстрировал свой положительный результат в 2020 году", — отметили в Нацбанке.

Кроме того, в НБУ подчеркивают: если заемщики имеют финансовую возможность обслуживать ссуды, то стоит это делать. Тем, кто не может, рекомендуют договариваться непосредственно с кредиторами об условиях таких "каникул", а банкам - активнее предлагать своим клиентам реструктуризацию задолженности по потребительскому кредиту или те же "кредитные каникулы".